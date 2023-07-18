國教國安節目倡豁免「持平」免犯法 通訊局諮詢一月 建議「內地信譽好媒體」節目落地免遵守則

葉劉：廣電總局規管嚴謹 陳景祥：需清楚界定責任

身兼行政會議召集人的新民黨議員葉劉淑儀指出，內地廣電總局對節目規管非常嚴謹，「如果內地批得，香港都無問題」。至於會否變相「外判」監管責任，她說在港英時期，香港很多時也會照搬英聯邦的專業審批，指若對內地規管節目制度有信心，則毋須重複，「慳水又慳力，人家做了，何用重複？」

浸會大學黃應士傳媒倫理操守教授陳景祥說，監管法規需清楚界定何謂「信譽良好」及相關責任，並提醒內地某些電視台節目都採誇張手法，「如果內地出了問題，是否香港承擔相應責任？（持牌機構）是否可豁免？」

通訊局未定義「信譽良好」 指經濟融合下宜增彈性

本報向通訊辦查詢如何界定「內地信譽良好媒體」，通訊辦回覆說通訊局沒有具體建議，歡迎公眾提交意見。

本港電視台近年有採購或轉播內地節目，除港台33台轉播官方央視頻道外，本報統計由昨日起未來一周，無綫及有線各頻道分別播放16套及6套內地節目及劇集，如無綫翡翠台播放內地製作《天龍八部》，HOY TV 77台播放劇集《雲襄傳》等。ViuTV期內沒有內地節目。

香港電台曾因轉播內地央視節目，因廣告或節目中的內容遭投訴，例如在2018及2020年，有個案為合家歡時段轉播央視播出酒精廣告被投訴，通訊局裁定投訴成立。

港台曾因央視酒精廣告被裁違規

通訊局在檢討電視及電台業務守則諮詢文件解釋，隨着香港跟內地（尤其是大灣區）的經濟融合愈趨緊密，給予持牌機構更大彈性，從內地「信譽良好的媒體」購入節目作直接轉播或播放有其好處；持牌電視電台難以大幅改變外購節目的內容，認為它們要求確保外購節目遵守香港監管規定，實際上未必可行。

指有機構憂加入反對言論招風險

此外，目前持牌機構播放時事節目時，須確保內容「恰當地持平」。政府於年初電視電台中期檢討後新增要求，機構須每周播放至少30分鐘有關認識國安法、國民教育或國民身分認同的節目。不過，通訊局稱，有持牌機構憂慮因遵守持平要求，加入反對國安法言論而承受違法風險，或因沒包含對立觀點遭投訴。局方建議，應在電視和電台《節目守則》中列明持平規定在此類節目不適用，以便持牌機構營運。

通訊局提出豁免「持平」的安排暫涉及國安、國教節目，陳景祥關注有關要求會否進一步延伸至其他節目。他表示，新聞及其他公共事務應繼續遵守持平報道的要求，至於訪問某些人物或發表某些批評會否有法律風險，要視乎「立場新聞」等案。

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