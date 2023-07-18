明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

國教國安節目倡豁免「持平」免犯法 通訊局諮詢一月 建議「內地信譽好媒體」節目落地免遵守則

【明報專訊】本地電視台外購或轉播內地節目與日俱增，規管本港持牌電視台及電台節目的通訊事務管理局，昨日發表諮詢文件建議放寬規管，容許持牌電視或電台直接轉播「內地信譽良好的媒體」節目或頻道時，「獲豁免遵守本地業務守則的規定」。另外，現時電視台、電台節目要遵守「恰當地持平」，通訊局提修訂建議，持平要求不適用於有關國民教育、國民身分認同和正確認識《港區國安法》的節目，新聞及其他時事節目則未受影響。有關建議昨起諮詢公眾一個月。

葉劉：廣電總局規管嚴謹 陳景祥：需清楚界定責任

身兼行政會議召集人的新民黨議員葉劉淑儀指出，內地廣電總局對節目規管非常嚴謹，「如果內地批得，香港都無問題」。至於會否變相「外判」監管責任，她說在港英時期，香港很多時也會照搬英聯邦的專業審批，指若對內地規管節目制度有信心，則毋須重複，「慳水又慳力，人家做了，何用重複？」

浸會大學黃應士傳媒倫理操守教授陳景祥說，監管法規需清楚界定何謂「信譽良好」及相關責任，並提醒內地某些電視台節目都採誇張手法，「如果內地出了問題，是否香港承擔相應責任？（持牌機構）是否可豁免？」

通訊局未定義「信譽良好」 指經濟融合下宜增彈性

本報向通訊辦查詢如何界定「內地信譽良好媒體」，通訊辦回覆說通訊局沒有具體建議，歡迎公眾提交意見。

本港電視台近年有採購或轉播內地節目，除港台33台轉播官方央視頻道外，本報統計由昨日起未來一周，無綫及有線各頻道分別播放16套及6套內地節目及劇集，如無綫翡翠台播放內地製作《天龍八部》，HOY TV 77台播放劇集《雲襄傳》等。ViuTV期內沒有內地節目。

香港電台曾因轉播內地央視節目，因廣告或節目中的內容遭投訴，例如在2018及2020年，有個案為合家歡時段轉播央視播出酒精廣告被投訴，通訊局裁定投訴成立。

港台曾因央視酒精廣告被裁違規

通訊局在檢討電視及電台業務守則諮詢文件解釋，隨着香港跟內地（尤其是大灣區）的經濟融合愈趨緊密，給予持牌機構更大彈性，從內地「信譽良好的媒體」購入節目作直接轉播或播放有其好處；持牌電視電台難以大幅改變外購節目的內容，認為它們要求確保外購節目遵守香港監管規定，實際上未必可行。

指有機構憂加入反對言論招風險

此外，目前持牌機構播放時事節目時，須確保內容「恰當地持平」。政府於年初電視電台中期檢討後新增要求，機構須每周播放至少30分鐘有關認識國安法、國民教育或國民身分認同的節目。不過，通訊局稱，有持牌機構憂慮因遵守持平要求，加入反對國安法言論而承受違法風險，或因沒包含對立觀點遭投訴。局方建議，應在電視和電台《節目守則》中列明持平規定在此類節目不適用，以便持牌機構營運。

通訊局提出豁免「持平」的安排暫涉及國安、國教節目，陳景祥關注有關要求會否進一步延伸至其他節目。他表示，新聞及其他公共事務應繼續遵守持平報道的要求，至於訪問某些人物或發表某些批評會否有法律風險，要視乎「立場新聞」等案。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕央視 電視節目守則 國安法 通訊局

上 / 下一篇新聞