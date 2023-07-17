今年首掛8號波 南灣泳灘塌樹壓傷菲傭

今早風勢續增 低窪地區恐水浸

昨晚11時，颱風泰利集結在香港以南約290公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

泰利昨闖入本港400公里範圍，天文台昨早5時40分改發3號強風信號，本港多處吹強風，離岸間中吹烈風。受泰利外圍雨帶影響，珠江口一帶有狂風驟雨及雷暴。天文台預料本港今早風勢進一步增強，並轉吹東至東南風7至8級，離岸及高地達9級烈風。

昨3號風球生效期間，本港多區有大樹塌下，當中南區南灣泳灘一棵約12米高大樹下午4時許塌下，壓着一名43歲外籍女子，她頭部受傷昏迷，四肢擦傷。泳灘救生員協助急救及報警，救護員到場時，她已漸回復清醒，由救護車送院，治理後情况穩定。據了解傷者為菲傭，冲身後在更衣室外等外傭朋友期間，一棵長在更衣室後方斜坡的大樹突然向沙灘方向倒塌，主樹幹倒在更衣室對開梯級及沙灘，另有多段枝葉散落附近冲身設施。

長春社料石栗內部爛 康署：高度關注

長春社總監蘇國賢稱，憑照片判斷該樹為石栗，斷口部分位置平整且較深色，相信樹內部出現腐爛，加上該樹枝葉茂盛，容易在較大風下被吹倒。蘇表示該樹裝有感應器，當樹木有異常搖晃，感應器會將信息傳送至管理中心，讓相關人員注意；惟樹木異常晃動至倒塌只需很短時間，有可能未及採取措施已塌下。

該棵塌樹由康文署管理，署方稱高度關注塌樹意外，並向傷者表示慰問，事發後已即時圍封有關位置，並會檢查南灣泳灘範圍內其他樹木。發展局表示政府高度關注事件，發展局樹木管理辦事處前日已提醒各樹木管理部門在颱風來臨前應盡快移除有問題的樹木，如短期內未能將有問題樹木移除，需貼出告示或圍封該區域以保障公眾安全。

另外，昨午3時許，旺角亞皆老街33號美聯金融大廈一幅15層樓高大型廣告直幡被吹倒，擱在大廈平台位置。消防到場封鎖附近一段行車線，升起雲梯移除直幡。