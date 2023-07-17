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青年宿位達標一成 政府：短期推第三項目

【明報專訊】《青年發展藍圖》提出資助酒店和旅館轉為青年宿舍，冀在5年內提供3000個宿位。計劃由年初推出至今批出兩個項目，民青局回應本報查詢表示正審批第三個項目，預計短期內推出。香港青年聯會營運首個青年宿舍，副主席譚莉儀表示反應理想，入住率逾九成。本港旅遊業正復蘇，酒店營運總監崔定邦表示，政府資助額難以彌補現時房價，對中小型酒店的收入影響較大，未必願意參與計劃，但估計大型酒店仍會考慮參加。

青聯：銅鑼灣項目入住率逾九成

政府1月推出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，資助非政府機構向酒店或旅館租用房間作為青年宿舍。計劃實行至今半年，批出分別位於銅鑼灣及荃灣兩個項目，共提供約400個宿位，佔當局5年內提供3000個宿位的目標一成多。民青局稱已收到第三個項目申請，會盡快處理和適時公布。

計劃首個項目、銅鑼灣「BeLIVING Youth Hub」由青聯營運，副主席譚莉儀稱絕大部分宿位已經租出，反映青年住屋需求殷切，但暫未有計劃申請營運其他項目。對於至今僅有兩個項目獲批，她說政府支持足夠，惟非政府機構需要一定人手、財政和經驗才能營運青年宿舍，覓得位置理想、硬件合適的酒店亦不容易。旅遊業正在復蘇，譚莉儀認為各區均有住屋需求，例如不少青年在大嶼山從事旅遊業，即使並非位處市中心的酒店仍有潛力轉為青年宿舍。

酒店業：政府資助額難補現時房價

崔定邦說，各國已通關，「酒店應該回復本來的用途」。計劃下政府為每個酒店房間提供平均每月5500元資助，崔指目前酒店房價平均每晚逾千元，中小型酒店參與計劃後收入將減少，財政能力難以應付。不過他估計大型酒店房間數目多，撥出部分房間做青年宿舍對收入影響不大，仍會考慮參加。政府在新冠疫情期間推出計劃，崔定邦認為旨在協助酒店業界同時解決青年住屋需求，用意良好，惟目前社會和經濟環境改變，反建議當局將啟德「方艙醫院」改裝為青年宿舍。

民青局表示，很高興不少酒店或旅館履行社會責任參與計劃，局方會繼續與理念一致的非政府機構及持份者合作，推動資助計劃。

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