青年藍圖面世7月 議員批措施慢 民青局：青年網絡儀表板年內推 手機App目標明年初

明報記者 鄭啟智

議員籲定期交代 年底檢討人口政策

梁熙：青年普遍不了解內容

《青年發展藍圖》提出逾160項政策措施協助青年發展，本報跟進多項重點措施最新進度（見表），其中3項新措施包括青年手機應用程式、「青年儀表板」及青年網絡仍未推出。立法會選委界別議員吳傑莊及民建聯港島東議員梁熙均認為，藍圖部分措施進度緩慢，促請當局定期交代藍圖落實情况。吳傑莊說，政府可實時公布反映藍圖成效的數據，例如青年初創企業數字。梁熙則指出，青年普遍不太了解藍圖具體內容，冀政府主動到學校宣傳和聽意見，同時增設投訴渠道了解不滿藍圖的聲音。

局方：為App符需要 已問1400青年

本報向民青局查詢藍圖最新進展，就發放各項青年發展項目資訊的手機應用程式，民青局表示為確保應用程式的設計及功能符合青年需要，已於4月透過問卷調查及聚焦小組收集逾1400名青年意見，將於今季招標，目標明年初推出；至於整合青年相關數據的「青年儀表板」，正在整理數據及內容，預計今年內推出。局方未公開兩項新措施開支，僅稱會適時公布。

藍圖提出成立全新青年網絡，組織曾參與民青局舉辦、資助或統籌活動的參加者。民青局稱數個月前已開始籌備工作，就網絡的運作模式、活動等收集意見，惟青年在暑假忙於參與各活動，故要待暑假後才成立；網絡會舉行活動讓青年就不同政策發表意見。梁熙倡容許青年主動構思活動，同時鼓勵青年在網絡下參與公共事務，例如「參與式預算」，亦可推出積分和獎勵計劃鼓勵成員參與社會服務。

民青局長麥美娟曾表示會定期檢視藍圖，形容是「活文件」。對於計劃何時檢視藍圖，局方表示會繼續與青年直接交流，特別針對生涯規劃、多元事業發展、公共事務參與等範疇持續檢視和增潤藍圖。

吳傑莊認為，政府最快可於年底就青年人口政策檢討藍圖內容，加入更多鼓勵青年置業和生育的措施，並建議透過兩個地區青年委員會的成員，定期就藍圖諮詢各區青年。梁熙認為青年精神健康問題引起社會關注，政府內部可在短期內檢視藍圖相關政策，如增加學校精神健康講座及精神急救課程、設通宵精神科急症服務等；至於藍圖大部分措施，他認為落實不久或仍在醞釀，可以每兩年才公開檢視一次，檢討參與活動人數、青年對措施的評價等。

學者：顧就學青年 忽略基層就業青年

研究青年議題的嶺大文化研究系（研究）助理教授梁仕池認為，藍圖推出至今成效不理想，各措施僅集中於就學青年及推動「愛國式」政治參與，忽略就業青年特別是基層。他強調本港青年難以向上流動的關鍵在於經濟結構，惟藍圖只循學業和生涯規劃協助青年，「你要人去讀大學、讀碩士，但市場無相應職位」。他特別提到不少青年是「斜槓族」或「自由工作者」，政府未有研究有關情况和數據，盼當局檢討藍圖時探討此現象，增加相應支援措施。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676