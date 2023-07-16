「泰利」趨近兩氣象站錄最熱7月天 今料狂風驟雨

料今早掛3號 或發更高級別

李淑明表示，泰利預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，逐漸增強。按預測路徑，泰利的烈風區或在今明兩天頗接近珠江口一帶。本港今日狂風驟雨漸轉頻密，風勢增強，海面有大浪及湧浪。

李淑明又提到，受泰利外圍下沉氣流影響，昨天廣東沿岸下午「極端酷熱」。本港新界地區普遍升到36℃或以上。她補充，濕地公園和坪洲的自動氣象站分別錄得38.3℃和36.8℃，均打破7月有紀錄以來最高溫。濕地公園上次7月最高溫是2019年7月18日的37.9℃，大嶼山坪洲則是去年7月22日的36.7℃。

天氣酷熱且微弱風勢不利污染物擴散，環保署昨錄得較平常高的空氣污染水平，但署方稱熱帶氣旋未來一兩日逐漸增強，帶來狂風驟雨及雷暴，預計空氣質素將改善。

受熱帶低氣壓影響，本港昨天氣極端酷熱，至少3人行山期間不適需救援。其中37歲任姓男子及另一男子分別在東龍洲鹿頸灣及西貢麥理浩徑二段獨自行山，其間懷疑中暑。兩人均清醒，經直升機送往灣仔直升機坪，再轉送律敦治醫院治理。另一宗發生在麥理浩徑六段，48歲蔡姓女子與男友人走至水塘近主壩時頭暈，友人報案，女子清醒送往瑪嘉烈醫院。