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奧運港兩金「唔差」 着市民勿聚焦金牌

【明報專訊】對於港隊在杭州亞運、巴黎奧運及粵港澳全運能否再下一城，體院主席鄧竟成冀港隊取得好成績，「好成績不等於取得獎牌，可能突破自己的時間」，臨場發揮最好表現已滿意，又認為市民支持同樣重要，盼港人多了解精英運動員參與的賽事及國際成績並給予支持。

本港至今在歷屆奧運奪得兩面金牌，由滑浪風帆的李麗珊及劍擊的張家朗摘下，兩者相隔25年。鄧竟成着市民調節對獎牌的期望，不要只聚焦金牌，稱參加奧運的國家或地區有三分之二從未奪金，本港有兩面金牌成績「唔差」，認為港人應借鏡精英運動員，視其努力付出及堅毅精神為榜樣，並作為「催化劑」鼓勵個人多做運動。

讚港台播學界賽 運動員感受重視

談及本港體育風氣，鄧竟成認為，近10年大眾對國際賽事的認知及支持增加，原因是政府投放資源，如上屆東京奧運購入轉播權；又讚揚香港電台轉播包括學界決賽的賽事，令學界運動員及父母感到受重視。近年父母放心子女參與運動，故精英運動員數目「翻了幾番」。他稱培訓達國際水平的運動員需時近10年，強調體院重視精英運動員「雙軌發展」，為受訓精英運動員提供彈性和靈活上課時間等，「唔再係讀唔到書先做運動員，而係有運動員天賦先嚟受訓」；加上政府強調產業化及專業化，退役運動員可投入產業化衍生的工作，對就業前景亦抱有信心。

相關字詞﹕精英運動員 香港體育學院 體育風氣 鄧竟成

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