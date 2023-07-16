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要聞

稱體育園「體育優先不變紅館」 日數不夠須罰款

【明報專訊】啟德體育園預計明年底竣工，身兼啟德體育園總監的鄧竟成稱，政府冀做到「精英化、盛事化、全民化」，故要求園方各場地舉行一定數量體育活動，以「體育優先」為原則，稱「室內場不要變成紅館，只是舉辦演唱會」，否則未達標將會罰款；在無大型活動時，亦要撥出指定時間予公眾使用。近年康文署康體設施出現「炒場」問題，他透露園方會有新的預約系統，將制定措施確保不會有相關情况。

翻查體育委員會2019年的〈啟德體育園的進度報告〉，政府就啟德體育園制定一系列主要績效指標，在主場館、主場及公眾運動場，首5個營運年度舉行體育活動日數分別不少於40、76及69日，否則要繳付每日5萬至50萬元罰款。而體育活動的總出席人次要每年達60萬名，低於規定須繳付每名25元的罰款。

料粵有留意 爭辦全運項目有信心

鄧竟成透露，明年中園區部分地方陸續取得「入伙紙」後將進行測試項目，相信可配合舉辦兩年後的粵港澳全運會。本港正爭取主辦全運會其中8個項目，他稱「如果本港有嶄新、達國際水平的場地為何不使用」，料廣東省體育局應留意到體育園將為賽事提供「亮點」，對本港爭辦項目有信心。至於全運會是否首個園區舉辦的項目，他稱若園區按時竣工，相信社會及市民會急不及待使用，不欲待至2025年9月，其間歡迎舉行不同的體育及娛樂活動。

蒐機場設備放園區 顯啟德歷史

談及為何以命名「啟德體育園」而非「香港體育園」，鄧竟成稱啟德在很多港人心中是重要地標，其中啟德機場令本港在與內地及世界溝通上扮演重要角色，推廣本港歷史文化亦是體育園其中一個任務。他稱會把歷史元素放進園區中，包括蒐集啟德機場跑道燈等航空設備，並在近海位置興建微型跑道等，讓大眾了解啟德歷史。

滿足體育要求後 盼吸外國紅星來港

先後有數名國際巨星到亞洲巡迴演唱時未有來港，包括美國歌手Taylor Swift及英國搖滾樂隊Coldplay等，據報與本港未有合適大型場地有關。鄧稱在滿足舉辦體育活動要求後，期望園區大規模場地能吸引外國受歡迎的表演者來港，「不要錯過香港，很醜」；又說可容納5萬人的主場館，草坪可因應需要拆走，用作搭建臨時表演舞台。

相關字詞﹕全運會 啟德體育園 鄧竟成

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