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鄧竟成：體育會管治參差 年內出手冊 上任體院主席3月 未感精英運動員制度不公

【明報專訊】審計署3年前斥港協暨奧委會存管治問題，港協同年組成「獨立督導委員會」並委任前「一哥」鄧竟成任召集人，確保港協執行《審計報告》建議。鄧竟成接受本報專訪時透露相關工作接近完成，正撰寫「機構管治手冊」，相信今年內完成，以拉近各個體育總會或機構管治模式。冰球港隊年初於波斯尼亞作賽時主辦方播國歌出錯，事後港協斥冰協企業管治「亟待改善」。被問及其他體育總會的管治問題是否同樣嚴重，鄧竟成稱不會以「嚴重」形容，認為個別總會因運動項目及組織架構規模而「出現參差問題」，相信「只需要跟隨制度，（企業管治）出入不會太大」。

明報記者 施晉宇 張煒明

確保開會夠人有紀錄 選拔有程序

《審計報告》2020年提出港協管治問題，包括未列明運動員選拔準則和上訴機制等。港協其後組成「獨立督導委員會」，成員還包括前食衛局長周一嶽及保良局前主席馬清楠，督導「體育總會機構管治小組」，監察檢討進度及提出建議。鄧竟成透露，港協「機構管治小組」與各體育總會逐一會面，了解組織架構、開會時間和安排，以及教練和運動員標準等問題，確保總會妥善運用公帑，如「開會不能兩個人坐低手捧一杯茶就算，要有一定人數才能召開」、開會要有議程及紀錄，運動員和教練選拔要有既定的程序及基準等。他希望做到一套統一的管治方案，「看看管治上有任何問題，或有否借鏡之處，融合組成一個新的守則」，讓企業管治看齊。

港協今年5月發稿稱，小組料今年第二季完成所有77個體育總會或機構的檢視會面後，編訂檢討報告以總結機構管治狀况，並提出建議及改善方案予政府考慮。文體旅局日前回覆稱無補充，着記者參考今年2月「回應政府帳目委員會報告書的政府覆文」。文件顯示，截至今年3月底管治小組已完成65個體育總會評核工作，佔整體目標逾八成；港協會定期向局方匯報，局方將與港協監察進度。

稱精英運動發展大 制度「相當寬鬆」

精英運動員的資助評核制度（見表）2013年後未有更新，有意見認為部分運動資助較少，成績未必達門檻，較難攀上精英運動階梯；亦有部分青黃不接，「降級」未必能重返精英運動。今年4月上任體院主席的鄧竟成稱聽過相關看法，尤其經長時間奮鬥仍未能融入精英運動項目的人；惟他了解政府投放資源至精英運動員的大原則，從資源運用上如何貫徹有效的精英運動訓練。他形容「大門不斷打開」，精英運動過去一段時間有很大發展，A及A*級項目由昔日13項增至20個，在體院受訓的人數由約600升至約1300；即使是其他體育項目，政府透過康文署分配資助，由體育機構各司其職訓練運動員。

運用公帑需制度 全涵「要半個沙田」

被問制度有否改善之處，他稱各精英項目每兩年一次中期檢討，每4年整體檢討，情况縱不太好亦非即踢走，另設4年觀察期，認為已「相當寬鬆」。他認為運用公帑和資源要有一定制度，稱若涵蓋全部體育總會「體院要用半個沙田地方興建才能做到」；又不認為未能進入精英運動員制度對某些運動構成不公，相信每項運動都要由基礎循序漸進。

體院擴建 盼明年奧運前入伙

體院正進行第二次擴建工程，鄧竟成期望明年巴黎奧運前取得「入伙紙」，3層大樓提供9000多平方米場地，增加訓練、運動醫學和科學設施及外隊來港訓練的旅舍等；並會騰出現時位於運動員宿舍的旅舍，增加48間房，為精英運動員提供96個宿位。上任不久的他稱初期花頗長時間溝通，理解整個精英運動界生態；又說對工作感榮幸和開心，而運動對團結社會、凝聚民生發揮正面作用，將以一貫方式把工作做得最好。

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相關字詞﹕香港體育學院 精英運動員 企業管治 鄧竟成 港協暨奧委會

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