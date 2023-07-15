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禁制日水產包括罐頭 針對原產地不計轉口

【明報專訊】日本福島核污水一旦排放，本港即禁止日本10個都縣水產品進口，食物安全中心昨進一步說明管制範圍，除了新鮮、風乾、醃製的水產，罐頭水產亦涵蓋。食安中心表示，若水產品原產地非受管制都縣，純粹經受管制都縣轉運到香港，仍可進口。飲食業界稱禁10都縣入口水產的措施短期內對業界有影響，籲港府考慮提供支援。

被禁止入口水產的10個都縣包括東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野及埼玉。食安中心稱為了讓食物業界提早做好準備，昨在網頁以問答形式交代管制措施詳情。

包括河塘湖水產 風乾處理亦計

中心說明，水產是指魚、介貝類水產動物、兩棲類動物或任何其他種類的水中生物，並適用於所有水產，包括生長或養殖在鹹淡水的，海、河、塘和湖等都在禁制範圍。經過乾製或其他方式處理，包括風乾的鮑魚、貝類及「一夜干」（即以醃漬、風乾方式處理），以至罐頭等水產食品都受影響。日本超市DON DON DONKI回應不予置評，AEON則稱會盡快回應。

食安中心表示，禁制範圍針對水產原產地，若原產地非受管制都縣，僅經受管制都縣轉運，仍可入口，例如原產自北海道或九州的水產品，即使經東京的水產市場轉運至香港，都不會被禁止進口。至於新措施生效前已付運或已包裝的水產食品亦可繼續供港。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，理解政府以食物安全為首要考量，但對業界有影響，新措施實施後，進口商及供應商的貨源減少，需在短時間內尋覓替代品「有難度」，也會增加採購成本，屆時供應商或需從其他國家如南非及北歐等較遠的國家入口水產，將增加物流費用。他又說，本港約有1.8萬間餐廳，當中十分之一為日式餐廳，認為新措施對餐廳有直接影響，建議政府可考慮支援業界。

黃家和倡政府支援業界

食肆改日本南北入貨 料生意不會差過疫時

灣仔日本料理店「六角」經理謝杏儀稱，因應餐廳主打鮮貨，並自行做「一夜干」，故難以囤定貨。她說只能改從日本南部及北海道入更多貨，「預了生意額會跌，但估計不會差過疫情期間」，形容只能見步行步。

相關字詞﹕食安中心 核污水

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