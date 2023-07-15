市民難靠包裝計風險 營養師籲趁機減吃代糖食品

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華說，即使食物包裝的成分表有列出甜味劑名稱，包裝字體亦相當小，市民難檢查所有食品有否含阿斯巴甜，建議食安中心定期以圖表等易明的方式公布相關資訊。他說昨日診症已有家長向他查詢何種產品含阿斯巴甜、對兒童的風險等，呼籲市民毋須過度憂慮。

食安中心：阿斯巴甜獲認安全

食環署食安中心回覆本報查詢表示，阿斯巴甜已獲世衛聯合食物添加劑專家委員會等認為屬安全的甜味劑，專家委員會已再次確認現時所訂定的每日可攝入量足夠保障公眾健康。中心補充，將繼續留意與阿斯巴甜相關的最新科學數據等，必要時將採取適當行動。中心提醒市民購買預先包裝食物時，可查看包裝上的成分表，若產品使用任何甜味劑，必須標示其確實名稱或識別編號。

午餐肉更高風險 「大家仍無戒口」

註冊營養師黃兆章說，正常人難每日飲9至14罐無糖可樂，認為即使多種產品含阿斯巴甜，市民攝取超過每日可攝入量的機率亦不大，毋須過慮。他說，煙肉、午餐肉等屬第一類最高風險致癌物質，惟大家仍無「戒口」，笑言不解市民心態。

消委會表示，歡迎世衛及癌症研究機構因應科學證據為食物成分作適當分類，令消費者有所依從；而現時對相關物質引致患癌的證據有限，提醒消費者應採取審慎態度，避免過量攝入。