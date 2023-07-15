世衛列「可能致癌」 證據存局限 含阿斯巴甜汽水 倡兒童日限3罐

世衛：研究指與肝癌個案增加有關

關日華：家長毋須過慮 汽水本身不應多喝

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華表示，昨已有家長向他查詢什麼產品含阿斯巴甜。他引述報道稱，兒童每日飲3罐無糖可樂方會超標，認為家長毋須過慮，但建議家長讓孩子飲其他飲品解渴，若子女需減重，可透過運動、建立均衡生活達至目的，笑言「其實汽水本身都不應該喝太多」。

香口膠薄荷糖常用 多沒標分量

食物安全中心2004年的代糖研究曾測試12款香口膠、25款糖果及3款幫助口氣清新的產品，發現85%含阿斯巴甜。本報記者昨到便利店及超市觀察，發現不少港人常食用的香口膠、薄荷糖、無糖汽水等都含阿斯巴甜，全部沒標示含量。部分品牌的食物雖含阿斯巴甜，卻非每個味道的同款產品都含有，例如「易極（eclipse）無糖薄荷糖」系列，其中強勁薄荷（peppermint）味標明含阿斯巴甜，同系列的蘋果味卻不含。

世衛旗下國際癌症研究機構（IARC）上月6日至13日在法國里昂開會，首次評估阿斯巴甜的致癌性。世衛昨表示，工作組將阿斯巴甜列為2B類「或可能令人類患癌」物質。IARC專題項目署理主管舒鮑爾—貝里根（Mary Schubauer-Berigan）周三稱，阿斯巴甜與肝癌的關聯來自2016年以來3項在美國和10多個歐洲國家所做的人體研究、12項老鼠實驗等「有限證據」，因此需更多研究以證明人類攝取阿斯巴甜確會致癌。

世衛未收緊每日容許攝入量

另一方面，世衛和聯合國糧農組織旗下的食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）上月27日至本月6日在瑞士日內瓦開會，評估阿斯巴甜對人類健康的風險，認為沒理據修改1981年實施至今的「每日容許攝入量」（ADI）標準，即每公斤體重攝取0至40毫克阿斯巴甜。

世衛營養和食品安全部門主任布蘭卡（Francesco Branca）在官網發布新聞公報表示，IARC和JECFA做了獨立和互補的評估，雙方都指出有關阿斯巴甜致癌性和其他健康影響的現有證據存在局限，表示在常用劑量下阿斯巴甜的安全性雖非主要問題，但評估已對其潛在影響作了描述。

70公斤成人日飲超9罐方超標

布蘭卡周三曾向記者解釋，一名體重70公斤（約154磅）的成年人，每天飲超過9至14罐含阿斯巴甜的汽水（視乎含量）才會超標。但他警告兒童每日只喝3罐同類汽水便會超標，日後健康風險可能增加，但仍需更多研究證明。他昨再在報告出爐後舉行記者會說：「問題在於重度消費者……偶爾喝一罐汽水的人不應該擔心。」他稱世衛亦未建議食品生產商把含阿斯巴甜的產品下架，也沒建議消費者完全不購買相關產品。他又表示在含糖和添加甜味劑的汽水以外還有「第三個選擇」，就是水。

世衛轄下的IARC和JECFA同日就阿斯巴甜作出的研究結論或決定，有人認為是互相矛盾甚至令人混淆，但兩機構卻形容是「相輔相成」。專家指出，兩機構負責的工作不同。IARC評估物質的潛在危害，而JECFA則評估物質的實際風險。英國雷丁大學營養學教授庫恩勒（Gunter Kuhnle）稱，這突顯「危害」和「風險」的區別。他說：「陽光可能致癌，因此是危害，但實際致癌風險取決於陽光照射量和我們是否使用防曬保護。」

國際飲料協會理事會（ICBA）行政總監洛特曼（Kate Loatman）則表示，世衛結論「再次證實阿斯巴甜安全」。

（綜合報道）

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