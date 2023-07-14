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西貢「上水」攝食 鯨魚見首不見尾

【明報專訊】西貢水域昨日出現鯨魚蹤影。多段網上片段見鯨魚張開嘴巴約90度，上顎垂直露出水面，口腔在水面吸水，附近不斷有小魚跳動，其後牠閉上嘴，翻動身體露出背鰭，潛入水底。海豚保育學會憑片段判斷，相信鯨魚很可能是布氏鯨，呼籲市民勿打擾鯨魚，讓牠返回原本生活的水域。漁護署呼籲市民與鯨魚保持距離，以免造成不必要干擾，以及保護自身安全。

學會籲勿打擾 讓返原本水域

白沙灣游艇會昨在社交平台發帖表示，帆船教練Lily Reid昨午約3時在糧船灣海遇到鯨魚，其後有水警及海事處人員在場監察。市民蔡先生昨午約5時亦在南風灣遊船河時見到鯨魚，他說鯨魚於1分鐘內露出水面進食兩次，但因距離約200米，加上牠只露出頭部，故無法判斷鯨魚大小。

香港海豚保育學會副會長麥希汶估計該鯨魚為鬚鯨的一種，根據其形態及顏色，較大可能是布氏鯨，但亦不排除是塞鯨。她說，成年布氏鯨體長約12米，正常會數條一起行動，不過今次應該只有一條。2021年7月曾有布氏鯨出現在香港及深圳水域附近，其後被發現在深圳灣擱淺。麥說鯨魚在港罕見，正常牠們應在深水區域生活，估計該鯨魚可能覓食時誤打誤撞跟隨魚群游到近岸海域，或是身體導航系統出問題。

麥又說，如船遇鯨魚應減速，保持至少100米距離，不可餵飼或干擾。她呼籲市民不要乘快艇出海觀鯨，以免傷害在水面呼吸或進食的鯨魚。划獨木舟或直立板亦應與鯨魚保持距離，否則有被撞傷風險。漁護署回覆查詢稱，昨午接獲警方通知在西貢牛尾海一帶水域發現鯨魚，署方已派員到附近巡視。

相關字詞﹕布氏鯨 西貢 鯨魚

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