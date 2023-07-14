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每年1100宗樹木投訴涉權責爭議 有個案轉介5部門無肯接手 樹木辦190日後介入

【明報專訊】本港近年不時發生涉及人命傷亡的塌樹意外，引起社會對樹木管理的關注。申訴專員公署昨公布主動調查，發現每年有1100宗關於樹木的投訴涉及部門權責爭議，部分個案樹木辦需4至6個多月才介入。公署又批評地政總署回覆投訴過慢，有個案用一年時間始回覆「仍在調查中」。公署建議樹木辦做好統籌及督導角色，並持續監察地政總署表現。

批地署回覆慢 花一年覆「仍在查」

政府採用「綜合管理方式」管理政府土地的樹木，按樹木位置分別由10個部門負責，當收到投訴出現權責爭議，便由發展局轄下的樹木辦協調和督導各部門處理。公署調查發現，2018年至2022年10月，效率促進辦公室轄下「1823」每年平均接獲約2.4萬宗有關樹木的投訴，涉權責爭議每年平均1100宗，佔整體3.3%至5.9%，每年均有數十宗個案逾3個月才回覆投訴人。

樹木辦設有機制就權責爭議個案作裁決。公署報告指出，有3宗個案在樹木辦介入時，距投訴接收時間已過了4至6個月，其中一宗涉樹木氣根過多，1823轉介地政總署，再先後轉介建築署、教育局和康文署，繼而再「反彈」教育局，均無部門願意接手，樹木辦經190日後才介入，5天後裁決由教育局負責。

公署促樹木辦督導要「企得較前」

公署認為樹木辦要以收投訴的時間為準則，及早介入，而非以個案處理階段來決定何時介入。申訴專員趙慧賢說，樹木辦在督導和統籌方面要「企得比較前」，而各部門要給予足夠資源和重視，有系統地管理樹木，尤其在處理投訴方面。

地署有改善 發展局：要求14天內覆

地政總署是收到最多樹木投訴的政府部門，回覆時間亦最慢；2021年12月至2022年3月積壓2000宗投訴，有一宗經過逾一年、1823發出逾20次逾期通知後才回覆「仍在調查中」，公署認為屬嚴重延誤，不能接受，但留意署方處理積壓投訴情况已有明顯改善，截至去年10月，地政總署逾期回覆數量由2000多宗跌至4宗。

發展局回應稱，2022年初樹木辦已提前介入部門權責爭議，要求各部門14個工作天內回覆一般投訴等。局方表示，今年初至今已減少逾90%逾期處理的投訴，處理時間亦已縮短，並已更新樹木管理指引等，預期可減少有問題樹木的投訴。

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