房署長者屋多空 申署倡轉過渡房 有類別60%分間房空置 當中八九成逾10年

現時長者住屋分為一型、二型、三型設計及「改建一人單位」，共有5096個房間或單位。一型及「改建一人單位」由獨立單位分間出2至4間房，每房住一至兩人；二型則供單身者居住，上述3類需共用廚廁；三型則可供一至兩人居住，有獨立浴室（見表）。

兩類需全遷出才能還原

申訴署倡增調遷誘因

公署報告指出，共用廚廁單位已不合時宜及不受歡迎，一型及「改建一人單位」已停止編配，但經20年仍未全部收回，截至今年3月底約60%分間房間空置。報告又表示，房署需待一型同一單位內所有租戶遷出，才能還原為一般公屋單位，故單位內分間房間空置期甚長，約80%一型長者住屋及接近90%「改建一人單位」內分間房間空置逾10年或以上；而大部分單位（約370個）內只有一人居住，改建單位過程漫長，以致空置率持續高企。

共用廚廁 97%非特快者拒編配

二型及三型空置率分別15%及9%，約500個單位空置，高於公屋整體空置率成效指標的1.3%。報告指出，房署把該兩類型單位納入一般編配及「特快公屋編配計劃」，但過去5年，每年均有過千名公屋申請者在獲編配「長者住屋」後，最終拒絕接受相關編配。2021/22年度沒參加「特快公屋編配計劃」但獲配「長者住屋」的申請者中，97%拒絕接受有關編配。

現時申請公屋者有3次配房機會，申訴專員趙慧賢稱，申請者如經特快編配計劃或自行申請長者住屋，接受率達90%，建議房署不要再將二型及三型列入一般公屋編配，以免因拒絕編配被扣減一次配房機會及欠缺效率等，引起申請者不滿。公署又建議房署撥出部分空置的二型及三型長者屋，用作類似過渡房屋或中轉屋用途，並考慮長遠改變長者住屋用途及納入重建計劃。

社協指地點方便料受歡迎

議員倡放寬非長者入住資格

社協副主任施麗珊表示，該會營辦的過渡房屋如西環「友樂居」亦需共用廚房，配對租客時會「麻煩少少」，男女或需分開，部分人亦不想「爭廚房」，不過她認為長者住屋改為過渡房屋總比空置好，相信如地點方便會受歡迎。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，二型及三型長者住屋建於屋邨公用設施之上，重建難度巨大，建議先為二型及三型擴展客源，放寬非長者入住資格，甚至考慮改為青年宿舍。至於一型及「改建一人單位」，他建議短期租予輪候公屋者入住，以善用公屋資源。

房署指近日辦「導覽團」增入住率

房署回應稱會審視和研究公署建議，近日與社福機構合作舉辦「導覽團」參觀二型及三型長者住屋，以提高入住率，反應正面。該署自2020年12月起設「長者戶全免租金計劃」，鼓勵一型及「改建一人單位」70歲或以上住戶免租金調遷至其他公屋，署方會繼續游說和鼓勵他們調遷。

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