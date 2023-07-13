韓在野議員結束訪日 斥排核水違國際法

10名隸屬韓國最大在野黨共同民主黨與獨立的國會議員組成「阻止福島核污水排海國會議員團」周一起訪日3天期間，會晤過日本社民黨黨魁福島瑞穗等當地政治人物、專家、民間團體，另曾在日本首相官邸、IAEA日本分部和日本國會外抗議。議員團重申處理核污水並非只有排海一法，希望有更多專家組織參與審視日本此計劃。他們又表示，韓國需要「感到擔憂的國民聲音」說服尹錫悅政府反對核污水排海計劃。

他們昨在記者會指摘日本政府排放核污水，稱違背要求履行防止海洋受污染義務的《聯合國海洋法公約》、禁止廢物傾投入海的《防止傾倒廢物及其他物質污染海洋的公約》等國際法。他們還表示，IAEA本月4日向日本遞交的綜合報告，並無檢定ALPS性能及陳明該系統稀釋樣本的分析結果，不能因而批准排水。

尹錫悅政府早前表示尊重IAEA的報告。執政國民力量黨一直抨擊反對排海的言論是「怪談」，質疑最大反對黨煽動反日。

東盟外長會 林芳正擬向王毅解說

另外，日本經濟產業相西村康稔周二與福島縣漁業協會聯合會會面，但未能游說對方改變反對排放核污水立場，該漁民組織代表稱日本政府和東電違背2015年所下「沒有相關人士理解就不推措施」的承諾；外相林芳正擬趁今、明出席於印尼召開的東盟外長會議，或與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會談，解說排放核污水計劃。中國外交部昨再敦促日方停止強推核污水排海計劃。

（Newsis/共同社）