明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

回應「贏京印象分」論 謝展寰：按港情况管制

【明報專訊】日本最快下月通過海底管道排放核污水，香港政府已表明反對日方行為，日本駐港副總領事中原直人早前稱港府強硬反對姿態是為「贏得北京方面的印象分」。環境及生態局長謝展寰昨主動回應事件稱，本港在「一國兩制」的保障下實行高度自治，強調特區政府按香港情况和考量實施食物安全管制制度。有政黨認為港府此舉以市民健康為先，其中民建聯立法會議員梁熙認為，事件屬地區性議題，認為特區政府強硬姿態最多只能「贏得市民的掌聲」；工聯會議員梁子穎則認為，本港作為特別行政區有自己的考量及安排，並以市民健康為優先考慮。

港府今次提出會禁10地區水產，10地區名單跟內地日前公布禁止進口食品的地區一樣，不過香港只限水產類，內地則禁制食品，範圍更廣。

《日經亞洲》早前引述中原直人稱，香港強烈反對日本排放核污水，反映國家主席習近平在港頒布《港區國安法》後加強了地區管治。謝展寰昨回應稱，本港是自由港，亦是單獨關稅區，特區政府將按香港情况和考量實施食物安全管制制度，以保障本港食物安全和市民健康。

議員：縱贏掌聲亦是來自市民

梁熙稱，不少居民反映支持港府反對排放核污水，認為當局即使贏取掌聲亦是來自香港市民，質疑日本只是宣傳政治口號。梁子穎認為，大眾應聚焦核污水對健康影響如所含放射物質等，認為與「賺取中央的印象分」無關，不應成為焦點。

上 / 下一篇新聞