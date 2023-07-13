回應「贏京印象分」論 謝展寰：按港情况管制

港府今次提出會禁10地區水產，10地區名單跟內地日前公布禁止進口食品的地區一樣，不過香港只限水產類，內地則禁制食品，範圍更廣。

《日經亞洲》早前引述中原直人稱，香港強烈反對日本排放核污水，反映國家主席習近平在港頒布《港區國安法》後加強了地區管治。謝展寰昨回應稱，本港是自由港，亦是單獨關稅區，特區政府將按香港情况和考量實施食物安全管制制度，以保障本港食物安全和市民健康。

議員：縱贏掌聲亦是來自市民

梁熙稱，不少居民反映支持港府反對排放核污水，認為當局即使贏取掌聲亦是來自香港市民，質疑日本只是宣傳政治口號。梁子穎認為，大眾應聚焦核污水對健康影響如所含放射物質等，認為與「賺取中央的印象分」無關，不應成為焦點。