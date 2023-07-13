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港擬禁日10都縣水產 較內地鬆 未跟隨全禁食品 食諮主席：已按數據處理可把關

【明報專訊】日本最快下月透過海底管道排放福島第一核電站核污水，環境及生態局長謝展寰昨主動公布，基於預先防範原則，目前計劃一旦日方啟動排放「核廢水」，會即時禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野及埼玉10個都縣的水產品進口。至於福島及周邊4個縣的食品進口管制措施則維持不變。換言之，對輸入的日本食品管制，本港仍將較中國內地寬鬆（見圖）。食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀回應稱，日方排污水至海洋，海產相對風險較高，認為當局只禁止水產做法合適。有主打日本海產的食肆擔心影響生意，但「只能跟隨政府做法」。

陳國基謝展寰晤日官 包括外務省

謝展寰昨稱，已與政務司長陳國基跟日本駐港總領事和日本相關官員會面，基於預先防範原則，若日方啟動排放「核廢水」，會即時禁止10個都縣的水產品進口，當中包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽、未經加工或經加工的海藻。根據日本駐港總領事館的新聞稿，會面官員除駐港總領事外，亦包括日本外務省裁軍、防擴散與科學部長海部篤。環境局回覆稱，此為謝展寰首次與日本部長級會面。

禁令涵海鹽海藻 謝：檢測所有日本水產

中國海關總署上周指出，為防範受放射性污染的日本食品輸華，除禁止進口福島等10個都縣食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管，嚴格實施100%查驗。換言之，本港未有完全跟隨內地做法，謝展寰昨回應稱，因當局評核是福島附近縣份的風險較高，目前採取的方法對香港市民負責任，即禁止一些可能有風險縣份的水產入口。他又補充，就其他縣份的水產，食安中心在6月已開始加強對其他進口食物的檢測，會對所有日本的水產檢測作雙重保險，以保證香港市面的食品安全。他又稱，一直與業界保持溝通，認為業界明白為何政府要加強管制。

有內陸縣被禁 梁美儀：涉鮮魚加工

身兼城大海洋污染國家重點實驗室主任的梁美儀稱，本港食安系統管理以風險為本，當局做法完全獨立於中國內地海關，因目前日本排出核污水，只有海產相對風險較高，認為當局做法已按經驗及數據處理，能為本港把關。港府提出禁售的10個都縣，有內陸地方如長野是沒有海產。梁美儀舉例，由於部分近海的縣會將鮮魚等入口至內陸的縣，於內陸的縣加工，故當局禁止10個都縣的水產品進口之決定合理。

日式食肆：食材來源難改 對他國魚沒信心

位於灣仔的日本料理店「六角」已經營17年，師傅黃磊接受本報訪問稱，來自東京或九州的食材質素較好，故店舖主要使用當地食材，而日本部分地方出產特定食材，不能輕易更改食材來源地。他又稱，對其他國家進口的魚類沒信心，不確定某些品種可否生食，故較少機會使用，且最近客人較少，不少亦會擔憂並主動詢問食材來源。惟他認為餐廳只能跟隨政府做法，無法主動做任何事情，「不擔心，亦是無法擔心」。

有售賣日本食品的一田百貨稱，日本食品佔食品貨源兩至三成，會密切留意港府未來公布的政策，將配合並遵守相關進出口要求，以保障市民安全為依歸；至於生意的影響仍有待觀察。

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