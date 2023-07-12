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施政報告本月起諮詢 李稱將落區、辦諮詢會

【明報專訊】特首李家超將於10月發表任內第二份《施政報告》，他昨日表示，將於本月內展開公眾諮詢，包括親身落區，亦會舉行諮詢會了解各界意見，期望了解市民對政府施政的想法和要求。另外，立法會明天將舉行「特首互動交流答問會」，李家超表示屆時會圍繞文藝產業發展、法治人才及應急安全3方面與議員討論。

李家超昨早在召開行政會議前見記者，他說會趁行會於暑假休會期間就施政報告展開公眾諮詢，包括親身落區與市民交流，了解他們對政府施政的想法和要求，亦會舉行諮詢會。他表示，去年施政報告諮詢的效果達到期望，今年會總結經驗再改善。

月尾率團訪星馬印尼

今屆政府積極外訪，李家超說將於7月下旬率團出訪新加坡、印尼和馬來西亞。據了解，訪問團將於7月23日出發，為期7天。他透露，數名問責局長及約30名工商、專業界別領袖將隨行。他稱東盟是香港第二大貿易伙伴，此行出訪的3個國家均是東盟成員國，將向當地政商界介紹本港的新優勢和機遇，加強對外聯繫，稍後會公布行程細節。

明赴立會交流「應急安全」等

至於立法會明日將舉行第二次「特首互動交流答問會」，就議題之一應急安全，李家超提出探討與大灣區建立聯合應急機制，香港提供應急技能和經驗，並運用內地的重大和專業應急裝備，達至聯防聯控、優勢互補。

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