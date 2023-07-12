中央港澳辦埋班 夏寶龍掌舵鄭雁雄列副主任 明確對中聯辦領導角色 消息：機構將調整保協同一致

常務副主任周霽首亮相 前副主任宋哲、鄧中華列席

國務院昨正式任命周霽為國務院港澳辦分管日常工作的副主任（正部長級），以及任命鄭雁雄、鄭新聰為國務院港澳辦副主任。按昨日港澳辦公布，除上述3人外，現任兩名副主任楊萬明和王靈桂、中紀委國家監委駐中央港澳辦紀檢監察組長施克輝和港澳辦室務會成員向斌均有出席會議。

從港澳辦發布的相片所見，兩名港澳辦前副主任宋哲及鄧中華亦有出席會議，二人去年3月卸任，分別出任全國人大代表和全國政協委員。據了解，兩人昨以港澳辦「原領導」身分列席會議。

劉兆佳：落實港澳政策 中聯辦將吃重

內地知名博客靖海侯昨撰文分析今次改組，指隨着中央港澳辦組建完成，港澳中聯辦的「機構改革有望展開」，以確保其完全協同一致，而日後「中央港澳辦和香港、澳門本地相關機構的領導機制和決策體系統一、運行機制和職能體系統一，協調機制和責任分工體系統一，港澳工作在黨的全面領導下『如身使臂，如臂使指』有了最堅實的組織保證」。本報獲得的消息亦指出，港澳中聯辦將作出機構調整，以確保與中央港澳辦協同一致。

劉兆佳表示，今次反映中央處理港澳事務的體制已構成，下一步是落實中央的港澳政策，而港澳中聯辦需負起有關責任，相信「中聯辦在（落實）過程中的責任、地位有所提升」。他說，兩名中聯辦主任參與中央港澳工作政策，可更熟悉中央思路，在落實港澳政策時更準確、更得力、更有效。

劉又稱，中央港澳辦的角色將是直接支持中央港澳工作領導小組，中聯辦的職責一定是配合，中聯辦與特區政府之間不存在領導關係，但前者肯定可向特區反映中央的建議、意見及看法。