英國外交部於當地時間周一(10日)更新對本港旅遊建議中的「本地法規」部分,加入香港警方國安處已向包括身在英國的人發出通緝令及懸紅。新版本的建議進一步提醒港區國安法的域外效力,稱國安法不論國籍及居住地,一律適用於所有人(applies to all individuals),並指支持涉違反國安法者,同樣有可能面對國安法檢控。

指「批評香港中國言論」支持者或被控

英方以往曾在旅遊建議中稱,發表批評香港及中國當局的言論,「可能引起(香港)警方注意」(could attract the attention of the police)。新版本旅遊建議則改為,發表或支持類似言論,「可能會被視為國安法下罪行,及導致在香港被檢控」。新版本又加入提醒,指個人及組織均有可能在國安法下面對檢控。

(港區國安法)