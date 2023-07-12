國安警帶走羅冠聰父母兄問話 查有否金援未拘捕 李家超：懸紅緝8人後收到資料

羅：與相關人士沒金錢往來

羅冠聰今晨零時許在facebook發帖稱：「就近日香港警方一系列行動，我可以肯定地說：相關人士與我完全沒有金錢往來，我的工作與他們無關，『協助』之說純屬無稽。」

本報昨接獲自稱逸東邨居民報料，稱昨早6時許有大批便裝探員前往羅冠聰家人居住的兩個單位拍門，並逗留幾個小時。據了解，警方國安處昨早到東涌兩個住宅單位，分別帶走羅冠聰父母及兄長問話，3人錄取口供後獲准離開，沒有被捕。據悉，國安處人員正了解他們有否向羅冠聰提供經濟援助，以及是否作為他在香港的代理人。

現時身在英國的羅冠聰曾於2020年7月31日在facebook發帖稱，所有海外倡議工作都是以個人身分而行，沒有與任何人有政治聯繫，也沒有受薪或收受任何利益。他當時公開表示離港後已沒有聯絡親人，宣布正式與他們斷絕關係，不再往來。

李：擴情報網 追查任何援助

特首李家超昨出席行政會議前，被問及現時追緝8人的進度，他稱公布懸紅後，警方有收到一些資料，但現階段不會公開調查細節，強調任何人若能幫助警方拘捕或成功檢控涉案者，可按實際情况拿到賞金。他重申會繼續擴闊情報網絡，用盡所有方法追捕8人，包括對於他們的任何資金或其他方式援助，甚至是幕後控制力量，特區政府都會追究責任。

律政司長林定國昨出席律師會一個論壇致辭時重申，香港絕不可低估或忽略任何國安威脅。他說，截至今年7月7日，只有30人涉及國安相關罪行被定罪或候判，認為相對於香港逾700萬人口而言屬非常少數。他重申本港有非常透明及獨立的司法體系，以及友善的國際營商環境，國安法的公開案例已交代案件事實和原因，證明參與一般生意業務者毋須擔心。他批評外國媒體對香港的描述往往屬負面、不真實和不公。

陳澤銘：保密處理對任建峰投訴 林新強：起訴前程序料需一兩年

另外，林定國前日稱已就被通緝者郭榮鏗和任建峰的專業失當行為正式向大律師公會及香港律師會投訴。律師會會長陳澤銘昨稱，會方已按既定程序保密處理相關投訴，重申投訴一日未成立，被投訴人仍然清白。他說今次投訴涉及國安法，情况特別，牽涉相對新的法律，以往從未處理過，加上被投訴人不在本地，溝通上需要更多時間，難以確定處理程序需時多久。他強調律師會權力不包括除牌，若要對會員作嚴重紀律處分，要靠獨立的律師紀律審裁庭處理。

律師會前會長、法律界議員林新強昨在商台節目表示，處理投訴的程序包括律師會內部調查及經委員會討論，再由理事會同意，才會起訴被投訴人，上述程序一般需時一至兩年，其間被投訴人可透過書信提出答辯。若律師會最終決定起訴，個案會轉交獨立調查，屆時會跟隨法庭做法，暫時不設遙距聆訊，但難保以後會否改變。若相關投訴涉及刑事成分，律師會一般會等待刑事案件結束後才開始處理投訴，但並無明文規定，若刑事審訊遙遙無期，律師會可選擇直接展開聆訊。林說，若投訴成立，相關律師或被吊銷牌照，並支付整趟程序費用，但對於不在香港的被投訴人，他估計費用難以追討。

明報記者

（港區國安法）

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