運輸業輸勞下周申 小巴司機月薪最少14300 機場工會：中位數當底薪或高於本地人 致流失

一兩個月審批 料第四季抵港

按政府輸入外勞計劃，航空業和公共小巴及客車行業配額上限分別6300和1700個，當中航空業可輸入勞工的10個指定工種包括地勤人員、機艙工作員、飛機維修技工等。公共交通方面，可輸入公共小巴、本地客車和跨境直通巴士司機。外勞計劃每6個月處理一輪申請。李家超昨出席香港國際機場晚會致辭稱，期望輸入勞工政策可補足前線短缺人手，令機場運作更有效率。

機場工會：超時工作工資

佔不少員工收入1/3

機場空運員工協會副理事長岑維康表示，不少機場職員的超時工作工資和津貼佔收入近三分之一，但政府以總收入訂出工資中位數，令部分職位高過本地員工底薪，或令本地人流失。他認為香港才復常數月，本地招聘仍需時。他說，大部分輸入外勞的為基層工種，相信只要提高薪酬待遇，亦可吸引本地人。

小巴商：14300元反映實况

專線小巴營辦商「金匙有限公司」車務營運總監陳志輝稱，政府有就司機工資中位數諮詢業界，現時普遍工資為14,000至15,000元，認為政府編製的中位數14,300元反映實况。他說，現時專線小巴欠缺約2500名司機，外勞配額上限為約900個，仍有大部分空缺，而招聘會以本地人優先，相信不影響本地就業。

機管局將於明天為業界舉行輸入勞工簡介會，申請人可於7月17日至30日遞交申請表格和所需文件予機管局。申請輸入司機的公共小巴及公共巴士服務客運營業證持證人，需於本月17日至8月7日向運輸署遞交申請。