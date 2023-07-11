指公司各種控制如「僱員」 平台外賣員盼確立僱傭關係

撞車受傷有保險賠 遜於勞保

翻查Deliveroo戶戶送官網，若外賣員每周接單比率達八成，將獲完成訂單總單價的三成作「加乘費用」獎賞。至於foodpanda則採取「評分編更模式」，按外賣員實際出席預訂更分時數、接單率及完成訂單情况評分，相關評分會影響日後送外賣的選擇及地點。在不同外賣平台工作近4年的金龍稱，自己日均工作8至13小時，認為外賣員長期駕車開工相當辛苦，而外賣員要滿足外賣公司不同形式的控制，否則薪酬將會大減，因此並非坊間所形容屬自僱形式及彈性上班。

68歲外賣員「慶叔」先後在不同外賣平台工作逾5年。他憶述2020年4月駕駛電單車替「戶戶送」送外賣時，在十字路口遭衝紅燈的士撞倒，送院治療後證實8條肋骨斷掉，近一年無法工作。他認為現時未有法例保障平台勞工，無強制外賣平台購買賠償額較高的勞工保險，結果他事後僅獲意外保險索償，按他意外前最後3個月平均入息的四分之三計算，半年內日均獲300元賠償，不足以支援日常開支。

戶戶送foodpanda均稱提供保險

戶戶送香港區發言人稱在港與逾一萬名外送專員合作，自2018年起為本港自僱外送專員提供百分百免費保險保障，包括個人意外保險等，範圍適用於外送專員上線期間及下線後一小時等，最近亦提升相關計劃。公司將繼續與相關部門溝通以完善支援配套。foodpanda表示，現時已為每名送遞員免費提供團體意外人身保險及公共責任保險，每年會定期檢討；而今年2月就意外醫療開支及暫時完全傷殘等範疇再次提升。公司同時與相關部門聯繫以跟進相關議題，務求滿足他們對平台營運的意見。