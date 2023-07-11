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物流平台配送工 勞審裁屬僱員 勞團：首案確立非自僱 勞處：正蒐數據研保障

【明報專訊】本港至今未有就外賣及送貨應用程式等平台經濟立法，以界定勞工與平台的關係及保障條款。物流平台公司「Zeek斑馬到家」被指拖欠「薪金」，勞資審裁處近日裁定入稟的配送員與公司存在僱傭關係，要求公司支付欠薪及訟費等。有關注勞工團體表示，是次判決屬首宗確立平台勞工並非自僱的案例，促請政府盡快立法保障平台勞工權益，包括制定工資水平及規定平台須購買與勞保賠償相若的保險等。勞工處表示，政府重視數碼平台發展，正委託政府統計處蒐集本地數碼平台工作者數據。

明報記者 施晉宇

勞團促立法保權益

倡先定義平台勞工

勞工處稱不評論個別個案；政府重視數碼平台發展，除研究不同國家及地區政策，正委託政府統計處做主題調查，蒐集本地數碼平台工作者數據，並會繼續研究合適措施，加強對平台工作者保障。勞福局長孫玉菡去年曾在專訪表示，任期內擬訂立針對「數碼平台工作者」的指引或法例。

香港基督教工業委員會幹事麥德正透露，目前有逾百名Zeek司機求助，欠薪介乎數百至數十萬元不等。他說，是次裁決屬首宗確立平台勞工並非自僱的案例，長遠或影響其他數碼平台的勞工關係。他建議政府做相關調查前先定義平台勞工，再蒐集包括平台勞工行業、工時及薪酬比例等數據，在掌握相關數據後才能針對地界定保障對象及範圍等。

司機入稟追Zeek欠薪

勝訴「不高興」 稱未懲僱主

化名「表姐」的司機在「Zeek斑馬到家」任職定線司機逾一年，由公司倉務管理員安排指定區域工作及日均送貨量。她說自去年8月起遭公司欠薪約8.1萬元，當時無法與管理層聯繫，部分定線司機各自「選擇性罷工」，待客務部致電時要求支付欠薪，惟對方無奈稱「不好意思，我們都未獲出糧」。她說公司以為定線司機故意不合作，寧願高價安排其他物流平台的司機送貨，都不願向他們支薪，最終她與另外5名司機入稟勞審處，法庭在今年5月底裁定申索人與公司存在僱傭關係，要求公司支付欠薪、代通知金及假期工資等，她獲判可取回約19.5萬元。

「表姐」表示「雖然贏了，但不高興」，當初認為口頭合約都有法律依據，故前年口頭獲邀轉職定線司機時，無預料被公司歸類為自僱，而公司亦未曾索取車輛商業登記證或要求簽署自僱聲明。她說無預計追討應得薪酬是如此疲累，由會見勞工處主任至審訊歷時一年多，而裁決未能懲罰僱主，稱公司「有條件支薪就想盡辦法調走資金，然後以清盤為由叫員工申請破欠（基金）」。

法庭衡量11因素 指單一沒決定性

協助追討的麥德正引述勞審處判決稱，法庭裁定僱傭關係前衡量11項因素（見表），包括由平台公司開發的應用程式屬關鍵工具，而涉事公司以程式監控配送員運輸路線和送達時間等，從公司高度控制權反映配送員受僱成分較高；惟他引述審裁官強調，勞審處判決時要視乎實際情况衡量11個因素的輕重，如何影響僱傭關係的成分比重，單一因素不具決定性。

園區公司 科技園知財政出問題

基金有投資 創科署：不參與營運

本報記者昨到涉事公司位於長沙灣工廈及白石角科學園的辦公室，均無人辦公。香港科技園公司昨證實Zeek為園區公司，園方得悉其財政出問題，正循既定程序跟進。翻查資料，創新科技署「創科創投基金」有份投資相關物流平台。署方回覆稱基金作為被動投資者，不會參與投資對象的營運，已要求共同投資伙伴「慧科科創投資」與涉事公司管理層跟進。

Zeek母公司下周清盤聆訊

根據司法機構網站，高等法院下周三（19日）將就「祺想有限公司」申請「建順資訊科技管理」（即Zeek母公司之一）清盤展開聆訊。翻查公司註冊處資料，「祺想」董事是Zeek聯合創辦人趙家祺。本報曾就公司營運及財政狀况以電郵向Zeek查詢，至截稿前未獲回覆。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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