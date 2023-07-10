升學顧問：英寄宿中學查詢增兩成

有家長稱外國學習較放鬆

丁先生昨日偕準備升讀小二的孫兒到場了解英國留學資訊。他表示，其中一名兒子與媳婦去年移民英國，當時兩個分別就讀中一、中二的孫兒已隨父母赴英讀書；另外兩名孫兒留港與爺爺生活，不過丁先生稱已計劃送他們留學英國，「去英國讀書更開心」。

關先生偕同一對就讀中三的子女前來查詢英國及澳洲的學校，準備送他們留學。他稱子女正就讀本港主流學校，平日學習壓力大，需面對大量校內考試，「擔心再（升）上去會辛苦」，認為相比下外國的學習氣氛較放鬆。

小二生家長問寄宿資訊「誇張」

國際海外升學中心升學顧問總監黃燕雯透露，今年查詢海外寄宿學校資訊的人數較去年多，主要為中三至中五學生的家長，亦有部分是小學生家長，「小二家長就問定（日後升學詳情），好誇張」。她形容此情况奇怪，因以往同期查詢的多數是文憑試考生，較少現階段便想了解，或大多在11月或12月的展覽查詢。

啟賦教育顧問有限公司董事總經理Ronnie同樣表示，比較去年同期，詢問英國寄宿中學及如何銜接當地大學資訊的家長整體增加約兩成，其子女多是中二至中五生，「中五差不多入大學，我相信他們很多都有主意，什麼時候走，所以過來拿些資料；或者是在英國買了樓，或者有親戚、朋友在那邊，所以想過去讀書」。