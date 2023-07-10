幼園生流失6.3% 升K3重災

【明報專訊】退學潮亦蔓延至幼稚園，截至去年9月的過去一年，至少6500名幼稚園生不再在港升學，流失率約6.31%，創近年新高，當中幼稚園低班（K2）升高班（K3）的學生淨減少5154人，流失情况在幼稚園及中小學各級中最嚴重（見圖）。有幼稚園校長表示，不少家長期望子女在升小前已適應海外生活，因此會提早在其K2時退學移民，預料未來兩年將持續有學生移民，對生源並不樂觀。
按教育局最新公布的《學生人數統計報告書》，截至2022年9月，有近9.7萬名幼童就讀幼稚園K2及K3級，比2021年9月的逾10.3萬名K1及K2學生少了6511人，流失率6.31%。當中近八成（5154名）在去年9月由K2升K3前已經退學，流失率達9.69%。換言之，接近每10名K2學生中就有1人不再在港升學。
有校長對生源不樂觀
幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲表示，家長計劃移民時，普遍會預留時間讓子女適應新環境，因此幼稚園K2的退學人數最多。她估計，幼稚園生移民退學的情况將在未來幾年持續，即使跌勢有所收窄，亦無法重新填補已經流失的學生，對整體生源不樂觀。林又稱，10多間幼稚園將於暑假停運，促請教育局增加每名幼稚園生的單位資助額，減輕學校經營壓力。