幼園生流失6.3% 升K3重災

按教育局最新公布的《學生人數統計報告書》，截至2022年9月，有近9.7萬名幼童就讀幼稚園K2及K3級，比2021年9月的逾10.3萬名K1及K2學生少了6511人，流失率6.31%。當中近八成（5154名）在去年9月由K2升K3前已經退學，流失率達9.69%。換言之，接近每10名K2學生中就有1人不再在港升學。

有校長對生源不樂觀

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲表示，家長計劃移民時，普遍會預留時間讓子女適應新環境，因此幼稚園K2的退學人數最多。她估計，幼稚園生移民退學的情况將在未來幾年持續，即使跌勢有所收窄，亦無法重新填補已經流失的學生，對整體生源不樂觀。林又稱，10多間幼稚園將於暑假停運，促請教育局增加每名幼稚園生的單位資助額，減輕學校經營壓力。