明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

幼園生流失6.3% 升K3重災

【明報專訊】退學潮亦蔓延至幼稚園，截至去年9月的過去一年，至少6500名幼稚園生不再在港升學，流失率約6.31%，創近年新高，當中幼稚園低班（K2）升高班（K3）的學生淨減少5154人，流失情况在幼稚園及中小學各級中最嚴重（見圖）。有幼稚園校長表示，不少家長期望子女在升小前已適應海外生活，因此會提早在其K2時退學移民，預料未來兩年將持續有學生移民，對生源並不樂觀。

按教育局最新公布的《學生人數統計報告書》，截至2022年9月，有近9.7萬名幼童就讀幼稚園K2及K3級，比2021年9月的逾10.3萬名K1及K2學生少了6511人，流失率6.31%。當中近八成（5154名）在去年9月由K2升K3前已經退學，流失率達9.69%。換言之，接近每10名K2學生中就有1人不再在港升學。

有校長對生源不樂觀

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲表示，家長計劃移民時，普遍會預留時間讓子女適應新環境，因此幼稚園K2的退學人數最多。她估計，幼稚園生移民退學的情况將在未來幾年持續，即使跌勢有所收窄，亦無法重新填補已經流失的學生，對整體生源不樂觀。林又稱，10多間幼稚園將於暑假停運，促請教育局增加每名幼稚園生的單位資助額，減輕學校經營壓力。

上 / 下一篇新聞