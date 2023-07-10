中小生一年流失2.7萬 近年高峰 中學校長稱退學潮未見頂 教局：流動屬常態

明報記者 葉希雯、潘明卉

流失人數4年增逾10倍

升小一中一人數增 其餘皆跌

教育局每年發布《學生人數統計報告書》，羅列全港幼稚園及中小學學生人數等數據。本報記者比對2022年9月小一至中六學生人數，與2021年9月幼稚園高班至中五學生人數，發現同一批學生淨減少27,093人（見圖），中學及小學生分別佔15,231人及11,862人，意味着他們或不再在港讀書；若與2018年9月至2019年9月淨減少2429人相比，即反修例風波及新冠疫情前，流失人數在4年間增逾10倍，流失率亦由0.35%進一步擴大至3.99%。

除了升小一及升中一的人數出現增長，小二至小六、中二至中六各級均錄得3.61%至7.53％不等的流失率。高中級別仍然屬「重災區」，中五級流失率為7.53%、屬最高，其次為中六級、流失率6.65%，兩級淨減少7293人。

津中議會料中一班數續縮減

津貼中學議會主席李伊瑩表示，學界已適應學生退學潮，指截至去年9月，中學一年內流失逾1.5萬人，與前一年流失1.4萬人的差距不算很大，雖然持續有學生移民離港，惟流失人數已不再如兩年前大幅飈升。她又稱，本學年底（指近期）多了在內地就學的「港籍生」回港讀書，但未能完全填補退學人潮，盼流失率可在一兩年內由微升變成平穩，甚至逐步回落。

李伊瑩預料，新學年的中一班數將進一步縮減，不過「仍未聽到有中學因太多學生退學，而要其他年級（中二至中六）縮班」，促請教育局將全數「叩門位」轉為「專位專用」，只用於原校留班生，減少學生流轉。

小學校長盼人才政策帶生源

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，該校持續有零星學生在學期中申請退學，但相信「隨住社會慢慢穩定，要走的人都走了，（流失）數字有機會變得平穩」。她提及，政府過去推出不同吸引人才的政策，本學年起多了相關子女申請人學，期望能拉上補下，紓緩生源不足問題。

教育局回覆查詢稱，根據人口數字推算，已預計未來學齡人口持續下跌並非過渡性而是結構性，未來將持續檢視中小學學額，訂定措施。局方又稱，將從長遠規劃公營中小學學位供應，並一直與學界保持緊密溝通，已積極呼籲並支援學界，採取負責任的態度及果斷措施，例如停辦新校、重置、合併等。

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