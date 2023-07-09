律政司覆核沙中線案禮頓刑罰 政府：續刑事調查不排除檢控

田北辰促盡快檢控涉事人

政府就沙中線項目一個製冷機房內的鋼筋混凝土底板工程票控禮頓，最終禮頓認罪罰款4萬元。惟項目中更嚴重事故包括涉剪短鋼筋、螺絲帽沒妥善安裝等問題，一直未見檢控。政府發言人昨日稱，律政司已經就有關刑罰提出覆核，屋宇署亦將轉介有關個案予承建商紀律委員會展開紀律處分程序。

田北辰回應稱，禮頓罰4萬元屬輕判，認為「非常兒戲」，令人嘩然。他續稱，事件涉及違法，即使最終無人受傷或沒影響結構安全亦屬「好彩」，不應輕判。他又質疑，有人於事件中作假引發剪短鋼筋等問題，相信日後會有人被刑事檢控。中科監察主席潘焯鴻則於facebook稱，對於第一次聽到要追究港鐵及相關機構的合約責任感到「好高興」。

政府再不點名批「失實指控」

潘焯鴻：責罵請開名

此外，政府發言人昨再次不點名批評，「對有不熟識檢控工作的人士，一再罔顧事實作出失實指控，並對獨立調查委員會作出無理攻擊，誤導公眾，政府必須直斥其非，以正視聽」。

翻查資料，潘焯鴻及田北辰上月於電台節目評論沙中線案件，其中潘提及有傳「政府不希望港鐵捲入檢控」，田則稱聽聞政府已「劃咗條線」，不會再就事件提告。當時政府曾發稿不點名批評個別人的言論，「無中生有和不負責任」及「全無事實根據，居心叵測」。至上周五中科監察舉行記者會，就沙中線紅磡站發現的「重點刑事及民事事件」溫故知新。

潘焯鴻昨於facebook回應稱，「律政司喜歡責罵請直接開名，亦請提出內容的官員留上姓名，及尊重我作為市民亦有相同直斥其非的權利」，認為這樣可更公平地公開辯論。