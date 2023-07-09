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樂聚維港嘉年華開鑼 檔主讚氣氛佳 觀眾稱指示不清

【明報專訊】由旅發局主辦、「開心香港」系列活動的「Harbour Chill Carnival——樂聚維港嘉年華」，昨起一連5個周末晚上6至11時在灣仔海濱舉行，包括「維港水上音樂會」、「幻彩詠香江煙火效果」、極限運動表演及街頭表演。有入場市民覺得氣氛熱鬧，亦有人認為首日安排不太清晰。財政司長陳茂波昨於開幕儀式致辭稱，希望在全面復常、經濟復蘇時，大家的活動可更多姿多彩，尤其下周日（16日）將派發第二期消費券，提醒大家記緊「加碼」開心消費。

旅發局稱「維港水上音樂會」分別邀請了香港、內地及台灣等地的表演單位，市民需預先在旅發局網站登記及領取電子門票，到場後向工作人員出示，並於安檢後入場。

市民陳先生稱朋友取票後沒空，轉贈門票予他，稍後亦會看場內的極限運動表演。另外，有小量市民不知需預先在網上領取門票，到場才得悉全部門票已派出。

工作人員誤指街頭表演需取票

嘉年華內有街頭表演及極限運動表演，包括雙人高蹺組合、滑板及越野單車的演出，表演者包括來自內地的滑板國家隊運動員陳燁，亦有本地霹靂舞組合Good Job Brother，市民可免費入場觀賞，毋須取票。市民鄭先生及殷小姐原打算到場看越野單車表演，於入口詢問時有工作人員誤稱需取票，他們認為現場指示不太清晰，「我喺網頁睇就清楚音樂會要攞飛，但睇街頭表演就唔清楚」。

有觀眾謂沒預期熱鬧

嘉年華人流在晚上7時後陸續增多，海濱亦設大型草地、桌椅和大型屏幕直播水上音樂會，不少市民駐足觀看。居於土瓜灣的市民張先生因看到宣傳，特地前來嘉年華感受，但感覺沒預期中熱鬧，「可能啱啱開幕，好似就少啲嘢睇」。他看過極限運動等表演感受不錯，但認為政府對嘉年華的宣傳不太足夠。

檔主稱三成客為旅客

現場有不同攤檔售賣小食、茶飲和啤酒等，有售本地手工啤酒的檔主麥波稱，香港已很久沒舉行如此規模的活動，「今日氣氛好正，客人出手都好闊綽」。他說昨日客量約有兩至三成為外國人或旅客，生意比預期中好。

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