旅客復全盛期四成 政府：有信心復蘇 林健鋒指復常較他國慢 邵家輝：零售界不夠人增速緩

旅局對全年3000萬客樂觀

程鼎一昨在港台《星期六問責》透露，本港上月訪港旅客達275萬人次，與疫前相比訪港旅客人數恢復到約五成半。旅發局網頁僅公布到今年5月數字，今年首5個月累計約1014萬人次訪港，是2019年1至5月、即疫前同期約34%（見圖）。

程鼎一以新加坡為例，當地去年4月起取消出入境防疫限制，比香港早10個月，認為與新加坡同期相比，香港疫後復蘇走勢不錯。程說，內地旅客佔八成，疫後亦觀察到內地旅客來港坐高鐵的比例是非常高，佔逾兩成，五一長假期更達兩成半，當中不少來自華中或華東地區。至於日本、韓國及台灣等東南亞地區，程鼎一承認訪港人數恢復較慢，認為與當地旅遊重啟時間與本港相若有關，其中日本亦受兌港元匯率較貴影響，或減當地人來港意欲。

崔定邦料旅巴運力明年初始復

展望下半年，程鼎一對全年訪港旅客人次達3000萬樂觀。旅遊促進會總幹事崔定邦回應本報查詢，認為本港用5個月時間回復到疫前一半水平「速度是快的」。不過，崔提到人手不足是旅遊業現時弱點，其中旅遊巴運力料到明年春節後才可恢復到疫前水平，他認為政府上月公布運輸業輸入勞工計劃，對紓緩人手問題有很大幫助，但政府仍未公布計劃仔細安排，如申請可在3個月至半年處理，應可配合業界恢復速度。

楊潤雄在有線新聞《有理有得傾》受訪，回應會否就酒店業及領隊導遊等輸入外勞時表示，政府已推出計劃引入航空業外勞、亦暫停執行26個工種不得輸入外勞的規定兩年，相信措施有助紓緩酒店、零售等人手問題。

批發及零售界議員邵家輝稱，不少零售界在今年2至3月擴充分店的「雄心比較大些」，但受請人難所限，近日「速度減慢」，要待政府開放申請才可考慮加快擴展分店。政府早前放寬輸入26個工種外勞未包括房務員，崔定邦關注酒店人手短缺影響房間供應數量，房價貴將打擊客人留港意欲，輸入外勞若涵蓋房務員可改善業界困境。

林：出口仍差 料經濟下半年改善

林健鋒昨在商台《星期六問責》形容，本港疫後復常差不多半年，雖然經濟仍持續向好，但訪港旅客人數只及疫情前四至五成，「無可否認香港的復常程度較其他國家慢」。他又稱，本港出口數字亦不理想，過去5個月均錄得下跌，「很多做貿易的朋友都在捱緊」，但認為不需悲觀，今屆政府不論對內及對外均做了不少工作，包括到內地及外訪「說好香港故事」，相信香港下半年經濟會改善。

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