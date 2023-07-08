李家超：應視通緝8人「過街老鼠」避之則吉 前眾志4人保釋

李家超昨被問及如與海外被通緝者做生意、有資金往來是否犯法，他兩度形容8名被通緝者為「過街老鼠」，奉勸市民小心與他們有金錢上的接觸，警方對危害國安罪行會「窮追猛打、執法必嚴」。

「荔記」結業 陳國基：平台自己決定

對於支援在囚者團購平台「荔記」結業，李稱任何組織如違法，執法部門都會嚴厲打擊、依法處理。政務司長陳國基表示，結業是有關平台自己的決定，重申對香港政府而言，國家安全重要。

「Mee懲罰師」App無法使用

「Mee懲罰師」應用程式昨起無法使用，只顯示「加載失敗」、「伺服器繁忙，重新加載」，亦無法在App Store及Google Play搜尋到，其facebook專頁及Instagram帳戶亦無法閱覽。本報向警方查詢有否要求程式及專頁下架，對方回覆稱採取任何行動均會按實際情况依法處理。

平台曾推出T恤等產品及提供團購，海關及消委會稱未接獲相關舉報或投訴，海關稱會了解，若發現違反《商品說明條例》，會採取適當執法行動。

警方拘捕5名前眾志成員，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及串謀煽動罪。警方昨表示，周三（5日）被捕4人已獲准保釋，須於8月上旬報到，周四（6日）被捕一人仍被扣查。獲准保釋的廖偉濂在facebook表示「一直有心理準備」，對事件未感太突然，對仍可見親友、寫下道別說話感幸運，「能活得如此坦然，是我無悔的選擇」。