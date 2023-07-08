業界料啟換樓鏈 1000萬至3000萬現樓最受惠

對於1500萬元以下自住物業最高可做七成按揭、1500萬至3000萬元自住物業最高可做六成按揭，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，1500萬元以下物業按揭上限放寬至七成，有助啟動換樓鏈，協助換樓客購買面積較大單位，以提升居住環境。

發展商即推換樓優惠

事實上，部分發展商昨晚已乘勢推出針對換樓客的優惠，例如會德豐地產旗下現樓藍田KOKO HILLS、啟德MONACO系列等昨晚修訂價單，推出1%換樓置業優惠。此外，信置和會德豐地產等合作、已屆現樓的長沙灣維港滙系列，待售的逾400伙餘貨不乏3000萬元以下，料可受惠於新政策。樓花方面，嘉里牽頭、樓花期長約22個月的黃竹坑港島南岸第4期海盈山，首批開價88伙中，如買家採建築期付款，約36伙的價錢是1500萬元以下，意味屆時可承做七成按揭，連同按保可達八成。

仲量聯行香港主席曾煥平稱，金管局是次放寬只屬「遲來的春天」，現時利息高企、經濟疲弱，放寬按揭成數無助減輕置業者供樓負擔。他說，香港約80%住宅成交為1000萬元以下，原已可做九成按揭，是次放寬按揭成數，對大部分住宅成交量、樓價料不會起太大作用，政府反而應「撤辣」。