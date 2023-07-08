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按保最高成數亦提升 1500萬樓八成

【明報專訊】因應金管局放寬最高按揭成數，按證公司繼2019和2022年以來，再次提升按揭保險的樓價上限，1125萬至1500萬元物業的最高按揭保險成數升至八成，1500萬至1715萬元物業貸款上限由960萬元升至1200萬元，1715萬元至3000萬元物業最高按保成數則升至七成。若借盡七成按保購買3000萬元物業，首期可減少600萬元或40%，至900萬元，不過相應的每月供款則達9.43萬元，月入要求19.87萬元。

此外，因應按揭保險不需為六成至七成按揭部分提供保障，因此按保保費會有所下調，例如1000萬元物業申請30年九成按揭，保費會由貸款額的3.44%降至2.65%。因應成本控制，按證公司更為首置者提供保費優惠，針對1500萬元以下物業，在銀行最高按揭成數以上的不多於5個百分點，相關受保範圍的保費會獲寬免，首置者在上述例子的保費會再降至2.5%，而首置者敍做七成半按揭，保費更可全免。

海外買家放寬 金管局：銀行有經驗

金管局同時公布，取消現時就主要收入來自香港以外地區的按揭貸款申請人，按揭成數上限及供款與入息比率上限各下調10個百分點的要求。金管局副總裁阮國恒稱，措施並非鼓勵海外買家來港置業，而是過去銀行較難判斷借貸人在境外收入的還款能力，因應風險管理引入限制，不過隨着銀行經驗累積，現已有把握管理風險，因此取消有關要求。另外，因應按保已有相關風險管理，金管局亦取消按揭申請人整體按揭成數超過當局容許水平20個百分點時，要將供款與入息比率上限下調5個百分點的要求。

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