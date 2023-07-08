明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

14年首鬆 1500萬自住樓可按七成 金管局：減置業不便 陳茂波：非減辣前奏

【明報專訊】金管局自2009年推出按揭貸款逆周期措施以來，首次放寬住宅物業按揭成數，其中1500萬元或以下自用住宅物業最高按揭成數，由五成至六成上調至七成，為2015年以來再現七成按揭上限，3600萬元以下物業最高按揭成數亦有所上調（見表），惟非自住物業按揭上限不變，一律維持五成。金管局總裁余偉文表示，當局目標在維持銀行體系穩健，同時盡量減少措施對市民置業的不便，在綜合考慮樓價走勢、樓市成交量、本地經濟和利率環境等因素後，認為有空間放寬限制按揭措施。

3600萬元以下樓最高按揭上調

財政司長陳茂波在網誌表示，壓抑炒賣及投資活動的「樓市需求管理措施」（即「辣招」）沒有改變。他強調今次調整不存在任何形式的「減辣前奏或變奏」，政府沒有所謂「減辣」考慮。

非住宅物業最高按揭升至六成

金管局公布，1500萬元以上至3000萬元自用住宅物業的最高按揭成數，由五成上調至六成，3600萬元以上物業則維持在五成，按揭保險樓價上限亦相應調整，1500萬元或以下住宅計及按保最多可借八成（見另稿）。金管局同時調整非住宅物業的最高按揭成數，由現時五成提升至六成，而以資產水平為審批基礎的按揭貸款，最高按揭成數由現時四成提升至五成。措施即時生效，昨日簽署臨時買賣合約的物業交易皆適用，換樓或轉按客戶皆可適用相關要求。

余偉文表示，住宅樓價至今年6月底，已自2021年高峰下跌13%，非住宅物業市場亦自2018至2019年高峰下跌，另外利率可能在往後處於較高水平，環球經濟增長放慢也會對本地經濟有影響；金管局調整按揭限制後，能為置業者給予靈活的財務安排，而本港銀行體系仍然有充裕緩衝，應對樓價一旦出現大幅調整的挑戰。

指銀行體系緩衝足應對樓價大調整

不降收入供款比率壓測要求

過去金管局回應會否放寬按揭限制時，皆稱未能確認樓市已進入下行周期，對於放寬是否代表當局認為樓市將繼續下行，余偉文回應稱，樓價只是當局其中一個考慮，同時綜合了其他因素作整體判斷。除了利率和經濟影響外，當局亦有判斷如何讓銀行風險可控，例如沒有降低收入與供款比率，以及壓力測試要求，保持了借貸人還款能力的標準。他又說，往後調整並不一定按同一方向進行，若樓市變化，將動態地放寬或收緊。

金管局副總裁阮國恒表示，決定調整措施並非基於單一因素，而是一個複雜的政策判斷，自2009年當局實施多輪按揭審慎監管措拖，有效減低按揭風險，平均按揭成數和平均供款與入息比率低於2010年水平，按揭拖欠比率亦相當低，在參照相關數據下，認為有調整空間。

阮國恒又稱，當局一直有檢視按揭措施是否可以在保持銀行風險管理，同時減低對市民置業的影響，是次調整也是在兩者之間取得平衡；當局當年遲至2015年才取消七成按揭，也是因為措施對市民置業會帶來最大影響，今次引入3個樓價階梯，可減輕審慎政策對市民置業的阻力。

按揭上限放寬後，購買1500萬元物業在計及按揭保險後，可將所需首期降低44%至300萬元，不過通過壓力測試的每月入息要求也上升25%至11.36萬元。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，是次放寬料可有效協助市民換樓，讓換樓市場進一步釋放，料樓價1000萬至3000萬元的中上價格物業將受追捧。

中原按揭董事總經理王美鳳稱，由於市場上絕大部分買賣成交均屬於樓價1500萬元以下，上車及換樓者均可以基本三成首期置業上會，未必需要經按保；政策明朗化後，將免除買家為等候放寬政策而暫停入市觀望，有助樓巿健康發展。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕放寬按揭 阮國恒 按揭貸款 余偉文 銀行 樓市 金管局

上 / 下一篇新聞