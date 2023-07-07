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新聞自由指數新低 記協：主因自我審查

【明報專訊】香港記者協會公布最新《2022年度新聞自由指數調查報告》，受訪新聞從業員及公眾對本港新聞自由評分繼續低位徘徊，分別為25.7及41.4分（滿分100），均為2013年度起有調查以來新低。在指數10個分項當中，「批評中央政府時有顧忌」評分最低，「自我審查」評分則在受訪新聞工作者中第二低（見表），記協稱是導致指數下跌的主因，評分低也反映相關現象普遍。

「批評中央時有顧忌」最低分

記協於今年3月至4月訪問249名新聞工作者，並委託香港民意研究所於3月訪問1026名年滿18歲香港居民。91%受訪新聞工作者及46%受訪公眾認為新聞自由較之前一年倒退，有31%公眾認為沒有變化。

10項新聞自由相關因素評分中，2021年度新聞業界評分9項下跌，2022年度則喘定，僅「批評中央政府時有顧忌」及「批評特區政府時有顧忌」等再下跌，前者僅1.5分（滿分10，愈高分評價愈正面），跌0.7分。公眾評分中，認為傳媒批評中央及特區時有顧忌等6項因素評分較2021年度下跌，「立場取態多元化」及「監察功效」則上升。

九成或以上受訪新聞工作者認為，「立場新聞」高層被控煽動罪、壹傳媒黎智英被控違《港區國安法》，以及政府譴責新聞機構，對新聞自由影響頗大或極大；88%受訪新聞工作者認為倡議訂立「假新聞法」對新聞自由影響頗大或極大。

李立峯：「保護新聞自由」缺正面發展

中大新聞與傳播學院教授李立峯說，2022年雖再無高調拘捕傳媒人，但從新聞自由受保護角度而言，缺乏正面發展。記協亦形容，「傳媒寒冬」在2022年從未遠去，列舉政府官員六度公開批評《明報》尊子漫畫等，認為政府連番「狙擊」新聞工作者，反映本港容不下批評聲音，對新聞業界造成寒蟬效應，令社會資訊減少及更趨單一。

FCC：有受訪者稱機構不再報道港政治

外國記者會（FCC）今年5月所做的言論自由調查顯示，65%受訪記者會員過去一年有不同程度自我審查，較2021年調查的56%增加。調查向約300名記者會員發問卷，66人回覆。調查引述受訪者說，涉及中國、新聞自由、政府、示威者、國安法、台灣等報道可能被視為「敏感」。有受訪者形容，機構索性不再寫香港政治報道，因為「太危險」。調查亦不點名提及，至少3間大型國際新聞機構在刊出香港及內地保安事務報道時，定期諮詢法律意見。

李立峯補充，FCC的調查顯示，目前政治環境下，外媒對選材或有一定顧忌，據他了解，部分外媒都關心駐港記者安全，甚至影響報道選材。

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