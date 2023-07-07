眾志常委涉Mee案機場被捕

陳國基：不鼓勵任何方式支持被緝8人

警方表示，國安處昨早在機場拘捕一名24歲本地男子，涉嫌違反國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」罪，相信與前日被捕4人有關，正被扣查。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

朱恩浩曾衝政總被捕

警方同案共拘捕5人，除昨日被捕的朱恩浩外，據悉其餘被捕者包括前眾志主席林朗彥，前成員李啟靖、鍾展翹及廖偉濂。翻查資料，朱恩浩曾於2019年3月15日衝入政府總部示威，涉嫌「強行進入」被捕；他與廖偉濂亦於2019年7月14日沙田遊行中涉非法集結被捕。

另外，由3名社運案出獄者創立、支援在囚者的團購平台「荔記」，昨清晨在Instagram發帖宣布即時終止一切業務，不會參與任何形式社會支援活動。帖文透露其中一名創始董事年初起不再參與公司活動及營運，但未有表明結業原因，僅感謝支持。其facebook專頁已關閉，Instagram餘下結業啟事及成立時的帖文。

支援在囚者團購網「荔記」結業

「荔記」其中一名創辦人「尚木」向本報稱，結業「各方面因素都有」，而前日國安處拘捕「Mee懲罰師」成員後，有同伴感危險，「即刻就決定唔做」，亦覺得私人公司毋須特別交代結業原因。他認為自己「都係賣吓生果、多個釋囚身分嘅商人」，而囚權工作如同幫助露宿者，只是關心社會，自己會再思考未來路向。

（港區國安法）