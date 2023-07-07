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吳靄儀鄺俊宇非政治書再上架

【明報專訊】4月審計報告建議公共圖書館加強檢視館藏，以維護國安，隨後本報發現館方陸續將多項政治學者、具政黨背景者、與「六四事件」相關作品下架。本報近月繼續記錄相關書籍，發現當中約8本重新上架，包括立法會前議員吳靄儀和鄺俊宇著作，但只限與政治無關的書籍。記者昨日到中央圖書館，在書架上找到相關書。

本報記者早前整合公共圖書館逾460項涉及政治題材及人物的錄影資料及書籍，於審計署發表報告後比對館藏變化，5月發現至少195項資料已下架。本報記者其後繼續追蹤館藏變動，不定時在館藏目錄搜索被下架書籍等，上月30日記者發現鄺俊宇《有一種幸福叫守護》重新上架，隨後再以其名字搜索，發現鄺共有4本與愛情相關著作在架上，除《有》書外，其餘3本並不在本報記者之前整理的書目之內，故未能確定之前曾否下架。

本報記者同日發現，吳靄儀7本著作重新上架，包括6本與金庸小說相關題材的著作，以及《整餅集》。據出版社次文化堂簡介，《整餅集》為吳記錄「整餅」心得、品味和文化；至於《拱心石下：從政十八年》、《劍橋歸路》等則仍未上架。記者昨到中央圖書館內搜尋相關書籍，於供成人借閱的書架上發現有6本鄺俊宇及1本吳靄儀的著作。

文體旅局長楊潤雄5月底稱，當局正審視下架館藏，如認為沒有問題就會重新上架供借閱，否則將永久下架。對於仍有逾百項資料下架，本報昨向康文署查詢審視進度、恢復上架書籍數量、永久下架的準則及永久下架書籍將如何處理等，署方回應「沒有補充」。

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