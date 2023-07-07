圖書館邀舉報危國安、意識不良書 收填表投訴或先下架 業界團體：西方有機制審視及上訴

填表毋須個人資料 不每個投訴回覆

康文署在新聞稿表示，市民可透過預設表格或電郵發表意見，須填寫相關圖書館資料的名稱、不適合入藏原因、資料頁數或文字段落，以及資料所屬的公共圖書館。康文署稱，圖書館可能會先將有關館藏下架，重新審視內容，但不會回覆每項意見。表格並無欄位供申報人填寫個人資料，署方則稱會嚴格按照《私隱條例》處理所得資料。

有問題館藏或註銷 業界團體：宜「閉架」供研究

從事中學圖書館主任逾40年的呂志剛接受本報訪問稱，涉及「港獨」言論等違反國安內容的書籍不用爭論，但有時「言者無心」卻被舉報，或會在「為了過分安全的情况下」被移除，不利資訊多樣化。他關注當局一直未交代審視機制，稱西方社會對下架館藏「是很大件事」，涉作者權利及發表刊物自由，若書籍內容有可商榷之處，例如涉失實或抄襲，均需設委員會討論及詳述理據，亦有上訴機制，與香港現况不可同日而語。

就康文署回覆本報稱會註銷有問題的下架資料，呂志剛稱，圖書館藏記錄了不同時期的價值及觀點，並非所有研究者都可取用大專院校材料，認為以「閉架處理」有問題的館藏、僅限學術研究者存取較合適。他說，公共圖書館對公眾而言「是參考資訊的重要工具」，在當局下架大批書籍但沒交代準則下，公共圖書館在公眾心目中的重要性正削弱。

除網上填報，實體預設表格已可在各公共圖書館索取。本報記者昨走訪多間圖書館，在柴灣圖書館近門口櫃台的「讀者建議」箱旁已見放有表格。中央圖書館職員在記者查詢後，示意表格在櫃台服務的意見箱旁。

民建聯：利公眾監察 民主黨憂有殺錯無放過

民建聯李家良稱，相信康文署設收集意見渠道可便利社會一同監察，建議定期公布查詢及處理個案數字，增強公眾了解康文署的處理力度。民主黨主席羅健熙稱，當局對何謂「危害國家安全」或「渲染暴力、色情、粗鄙」的書籍沒清晰指引，擔心康文署收到投訴後「有殺錯無放過」，不利圖書館作為知識及資訊流通的功用，影響社會多元開放風氣。

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