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強制驗樓延誤8年 議員：法團委員稱難召業主會

【明報專訊】屋宇署2014年底已向旺角寶安大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知，法團時隔近4年至2018年10月才向市建局申請資助，市建局於2021年3月才批出。對於為何接通知4年才向市建局申請資助，立法會議員梁文廣引述法團委員稱，眾業主一直不熱中開會，難召開業主大會下只能拖延。據他了解，法團今日會與屋宇署會面提出難處，盼署方協助。

業主立案法團主席陳先生被問及為何時隔逾8年仍未完成驗樓及維修時稱，「唔係9年嘅問題」，很多繁複程序，加上疫情關係亦延遲，「未做到夾錢呢個程序」，強調大廈已完成驗樓。但最少3名住戶向本報表示願夾錢。市建局回覆稱，如法團遞交申請時已為工程聘請顧問，可獲優先處理，但寶安大廈交申請時仍未聘請顧問，故按排序機制批出申請。

梁文廣認為，除了法團，屋宇署也有責任公開交代9年來如何跟進該廈個案。他認為，現時政府、小業主及法團互相認為拖延驗樓是對方責任，陷入「死循環」， 建議政府更主動介入。

市建局稱，發出原則上批准通知書後，市建局專責個案主任會協助大廈聘請工程顧問，惟寶安大廈法團經數月籌備工作，2021年11月招標聘請顧問、12月截標和開標後，遇上第五波新冠疫情，業主大會延期，暫緩商討回標結果和揀選顧問。法團至2022年9月疫情緩和時才舉辦業主大會，議決通過揀選顧問。

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