同廈4日兩塌石屎 屋署被批馬虎 周日視察稱「結構沒明顯危險」 昨指或天氣影響

寶安大廈周日已有石屎塌下擊中貨車，司機受傷送院。綜合消防處、屋宇署及本報現場觀察，周日部門到場後有升雲梯及到天台視察，但未見使用航拍機及搭棚。有涉事16樓C室的鄰居向本報稱消防即日拆除單位內冷氣機，消防處昨亦向本報確認當日移除一部冷氣機。屋宇署周一發稿稱，周日到場視察後發現大廈外牆有個別簷篷及伸建物有鬆脫，已移除外牆鬆脫物，「整體樓宇結構沒有明顯危險」。

大廈業主立案法團周一曾發通告稱，已被屋宇署勒令盡快拆除外牆違例興建的簷篷，要求業主最遲本月20日拆除，否則後果自負。

1與16樓外搭棚 署方：已移除有鬆脫危險批盪

昨早8時許，警方接報寶安大廈再有石屎剝落，據本報觀察，消防到場後升起雲梯與屋宇署人員在儀器協助下了解外牆情况，又登上天台視察，有人員繫好安全帶後爬出天台邊緣為頂層16樓外牆拍攝記錄。屋宇署人員亦以航拍機調查，向保安員了解事發過程，及後為墜下石屎量度尺寸及放入證物袋。

至中午12時許，有搭棚工人到場在搭棚，入夜後大廈16樓外牆有棚架搭建的平台，1樓外亦有呈V形斜棚。屋宇署於晚上7時發稿稱，已安排設立臨時保護措施，政府承建商於16樓外牆安裝棚架及防護網，並移除有鬆脫危險的批盪；法團的註冊檢驗人員及承建商按署方指示於大廈低層面向旺角道位置安裝斜棚，以進一步保障公眾安全。

測量師：僅目測檢查非最理想 議員促訂檢查程序

測量師學會建築政策小組主席何鉅業昨曾在現場觀察，他稱大廈外觀上沒位置有明顯鬆脫，認為當局若周日只安排目測檢查並非最理想，較準確檢查方法應是周日已在涉事單位外搭棚並以槌敲擊大廈外牆，才能檢測潛在風險。對於署方稱天氣或有影響，何不排除近日多番大雨會令外牆結構有變化致剝落，周日當局或未見有即時危險故未全面檢查 ，但如「危殆病人也可能有併發症」， 全面檢查理應更保險，認為周日當局檢查質素「有疑問」。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣指出，署方周日稱檢查後整體結構沒明顯危險，昨卻再有石屎剝落，不但打擊公眾對署方可保障市民安全的信心，亦反映周日檢查流程馬虎，建議署方為同類事故訂立既定緊急檢查處理程序，確保不會意外。

寶安大廈2014年已接獲屋宇署通知強制驗樓，至今未完成修葺，本月下旬才招標， 屋宇署昨稱會繼續嚴肅跟進，並要求法團提交工程時間表盡快維修，若未能於合理時間內開展工程，署方會安排政府承建商代業主做相關維修，然後追討費用。何鉅業稱，本港舊樓林立，相信不少大廈均如寶安般拖延驗樓，猶如「都市炸彈」 ，建議提高罰款及加強檢控，提高阻嚇。

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