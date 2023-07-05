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3大學研「人工青口」 低成本測海水核污染

【明報專訊】教大聯同城大及港大進行一項跨院校合作研究，成功利用「人工青口」在短期內監測和吸收海水中的放射性物質含量，項目至今已在全球29個國家及地區應用。每個「人工青口」成本只需約8元。

29地區應用 每個成本8元

「人工青口」是一個透明圓柱狀儀器，由教大科學與環境學系教授胡紹燊團隊於早年發明，其特性與青口相似，對金屬具有極強的吸聚能力。教大聯同城大及港大就項目做研究，團隊選定3種在核排放中常見的放射性物質後，將「人工青口」放置於含有不同濃度放射性物質的海水中，發現7至8星期後可吸收放射性物質至飽和程度；再將人工青口放到潔淨海水，便會釋放早前吸收的核污染物。研究團隊透過量度積聚青口內的放射性物質含量，能準確測量海水核污染物的濃度和變化。

現時量度海水的放射性物質變化，需收集數百升海水並做繁複取樣及前期處理。而每個「人工青口」成本約8元，除了省卻前期處理的人力和成本，亦更適用於長期和大規模的核污水監測。

胡紹燊表示：「核污水對海洋生態和人體健康帶來的風險不容忽視。研究證實『人工青口』能突破傳統檢測方式的限制，有望協助各地政府以低成本、高效益的方法，定期監察水域的核污染情況，以保障環境和食品安全。」

團隊：放射物質不因稀釋消失

對於日本政府計劃排放核污水，胡紹燊指放射性物質不會因稀釋而消失，會透過海洋生物散播至世界各地，影響範圍超出日本水域。

有關研究結果已通過同儕評審，刊於國際期刊《海洋科學與工程學報》。胡紹燊認為「人工青口」有望成為監測全球海洋核污染的可靠技術。

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