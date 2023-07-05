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日式食肆料必損生意 擬另一邊內海縣取貨

【明報專訊】港府昨表明日本一旦排放核污水，會即時管制當地水產進口，有日本餐廳計劃繼續從日本進口水產，但會從另一邊內海縣份取貨，料生意「一定受影響」，會探討由其他國家進口其他食材。有海鮮業界稱，觀察到近兩個月日本進口水產在港銷量較去年同期下跌兩三成。

香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍表示，如IAEA認為排放核污水安全，似是科學角度風險不高，但明白港府仍憂有潛在風險，若禁制措施具針對性及科學，且只涵蓋少數縣份，相信業界可接受。他期望港府可緊密監察相關縣份水產輻射量，而他特別關注帶子、鮑魚等海產資源豐富的岩手縣會否在禁制之列，建議港府如在日方排放核污水後連續一兩個月未驗到有產品受污染，應放寬限制。

海鮮業：日銷港水產近月跌兩三成

香港海鮮業聯合總會主席李彩華說，中國海域一般約5月至8月為休漁期，本港不少餐廳及銷售商會採購外國進口水產，以往日本為首選之一，惟他觀察到近兩個月日本水產在港銷量較去年同期跌兩三成，料業界憂核污水影響，早已減少採購。

經營多間日本壽司及刺身店的香港餐務管理協會會董陳強稱，其餐廳食材均由日本進口，自2011年311大地震後已不會在福島一帶縣份取貨，來貨價本已較高，料排放核污水後進一步升一兩成。他說希望堅持食材均自日本進口，惟要視乎市民對其他縣份食材會否仍有信心，已探討從挪威入口三文魚、歐洲進口生蠔等，惟運費貴且屬替代品，料「生意一定會受影響」，但盡量不加價。

綠色和平表示一直表明反對日方排放核污水。綠色和平東京辦公室近年與當地漁民和公民團體上街請願，以及在當地做民意調查，向日本政府反映褔島以至日本國民反對排放核污水。

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