重申日啟排放即收緊食品進口 港府：排30年 怎保淨化長期有效

港府表示，日方預計排放持續30年，日本當局如何確保淨化裝置能長期有效運作，以及如何確保排放計劃不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險，是令人擔憂的實在問題。

港核學會：據知8月中開始

香港核學會主席陸炳林表示，據他了解，日方今年8月中開始排放核污水，現時福島核電站儲存的核污水容量逾130萬立方米，日後每日排放到海洋，只要過濾及稀釋過程稍有差池，便會嚴重影響海洋生物，認為仍存隱憂。

陸表示，IAEA報告雖指日本排放核污水方法符合國際安全標準，但他認為核污水在過濾後只能移除60多種輻射，但無法移除氚（tritium），加上核污水排放到海洋後是否與評估結果一致仍是未知數，故港府在日方排放初期限制福島及鄰近數個縣的水產入口是合適的。他又說，日後持續監察倘未發現入口水產輻射量超標，便應以科學為本，稍為放寬食品進口限制。

日領館：續基於科學向港解釋

被問到何時啟動排放核污水程序，日本駐港總領事館昨回覆本報稱，於今年春季至夏季期間排放的方針不變，將在日本政府各部門確認能確保安全及「妥善處理名譽受損」情况下決定。館方又稱，將根據這次總結報告，繼續基於科學證據向港府和香港解釋，呼籲盡早撤銷目前對日本食品和農產品的進口限制，排放後亦不要進一步收緊。館方又稱，日本政府正繼續與港府溝通，期望努力解釋後可保持日港雙方的良好經濟關係，確保不會產生嚴重負面影響。