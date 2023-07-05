IAEA：日排核水安全 華：非通行證 報告指輻射影響「微不足道」 既非推薦亦非認可做法

IAEA昨發表「福島第一核電站ALPS處理水全面安全評估報告」，報告指該機構「在其全面評估的基礎上得出的結論是，東京電力公司（TEPCO）、日本原子能管制委員會和日本政府提出的『排放先進液體處理系統』（ALPS，又稱『多核素處理系統』）處理水排放出海的方案和其關連活動，符合相關的國際安全標準」。IAEA承認上述做法引起社會、政治和環境的關切，但其基於綜合報告的結論是，按現時計劃有控制地逐步排海「對人和環境產生的放射性影響「微不足道」（negligible）」。

IAEA表明，一旦核污水排海開始，許多現經專責小組審視和評估過的技術主題有需要在不同時間由IAEA重新探討，以評估排海過程有多符合相關安全標準。

華原子能機構質疑未盡顯專家意見

有關報告是IAEA內部頂尖專家組成的專責小組歷時近兩年的成果，來自11國的國際公認核安全專家以個人身分作為獨立外部專家給予意見，包括中國學者Liu, S.。對比同系列其他報告，Liu, S.應為中國原子能科學研究院研究員劉森林。中國國家原子能機構秘書長鄧戈昨質疑，IAEA報告未能充分反映所有專家意見，相關結論存在局限和片面。

IAEA：淨化系統技術角度可靠

IAEA總幹事格羅西昨早抵達東京，到首相官邸向岸田文雄提交報告。岸田稱，日方會「誠懇地」回應IAEA評估，並繼續以高透明度方式向受影響本地居民和國際社會解釋排海計劃。

格羅西在記者會重申，排海決定是由日本政府作出。他在報告前言強調報告非對該政策的推薦，也非認可。IAEA會在福島第一核電站派遣常駐人員。格羅西在提問環節上稱，ALPS系統經過多個實驗室測試驗證，「從技術角度是可靠的」。

北京斥日無視國際反對 後果自負

中國昨連番發聲，先由駐日使館發表立場聲明，強調IAEA報告「不能成為日（本）排海『通行證』」，又質疑IAEA不是評估核污水對海洋環境和生物健康長遠影響的合適機構，且受日方限制，未有評估其他方案。駐日大使吳江浩舉行記者會，批評日本堅持以排海作對華溝通前提，令人質疑其實質意義。外交部發言人毛寧其後在例行記者會指摘日方出於經濟成本考慮，無視國際社會關切和反對，執意將太平洋當作「下水道」。中方對IAEA報告倉促出台表示遺憾，稱報告不能成為日方排海的「護身符」和「通行證」，如日方一意孤行，須承擔一切後果。

韓在野黨斥空殼報告 執政黨促停播謠

IAEA報告亦惹來韓國朝野角力，最大在野共同民主黨質疑是未驗證福島核污水安全性的「空殼報告」；執政國民力量黨發言人則表示，國際組織正式調查結果出爐後，共同民主黨應停止散播有關福島核污水排海的謠言。

（綜合報道）

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