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追查資金來源 警：響應眾籌、轉載帖文或違法

【明報專訊】警方國安處昨宣布懸紅通緝8名海外港人，表明將追查被通緝者在港及海外的聯繫人及資金來源。警方表示，若資助被通緝者發起的眾籌，或轉載相關帖文，也有可能違法。

國安處高級警司洪毅稱，將追查被通緝者在港及海外的聯繫人、同黨、幕後金主的身分及資金來源，並調查是否有人協助、教唆或財政資助危害國家安全行為，當局將依法辦理。另外，有被通緝者透過網上平台眾籌，被問及轉載相關帖文會否犯法，國安處總警司李桂華稱大部分帖文涉及煽動意圖內容，若有人轉載或捐助相關眾籌，亦有一定違法風險。

容海恩：與袁弓夷已脫關係 撐執法

新民黨立法會議員容海恩昨在社交平台表示，去年8月已登報宣布與被通緝者之一袁弓夷脫離翁媳關係，對方行為與自己無關，支持國安處把任何危害國家安全的疑犯繩之於法。她建議當局要求相關國家執法機關拘捕被通緝者，繼而引渡回港受審，或要求中國所屬的國際刑警組織通緝國安法逃犯。

已解散的職工盟前主席黃迺元、前幹事杜振豪4月曾以個人名義申辦五一遊行，後來宣布取消。兩人曾稱警方與他們會面時，提及被通緝者之一蒙兆達創立的「香港勞權監察」有分享其遊行資訊，詢問籌辦遊行是否與該組織有溝通及聯繫，兩人則公開表明遊行與任何外地組織、本地工會及勞工團體無關。本報昨向黃迺元查詢會否擔心受事件影響，黃稱暫無回應。

（港區國安法）

相關字詞﹕李桂華 國安法 容海恩 通緝令

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