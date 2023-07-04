國安處各懸紅百萬通緝海外8人 許智峯羅冠聰郭榮鏗等 警認「唔返港拉唔到」籲自首

國安公署：海外非危害國安法外之地 保安局：截資金、追究在港黨羽

特區政府發言人及保安局分別發聲明，稱8人「竄逃」至外地後涉嫌繼續干犯《港區國安法》下的罪行，嚴重危害國安，支持警方依法採取行動通緝在逃者。保安局稱會連同各執法部門繼續竭力阻止「竄逃海外的人」繼續危害國安，包括切斷其犯罪得益和資金來源，「抽出並追究他們在港的犯罪黨羽」。中央駐港國安公署亦發聲明，堅決支持警方通緝8名「外逃反中亂港首惡分子」，指海外不是危害國家主權、安全、發展利益的法外之地，觸犯國安法者必定受到法律追究和懲罰。

7涉勾結 3涉煽動分裂 鼓吹制裁、恐嚇港官 郭榮鏗倡破壞聯匯

被通緝8人中，除蒙兆達（涉煽動分裂國家）外，7人均涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，其中許智峯另涉煽動分裂國家及煽動顛覆國家政權，袁弓夷另涉顛覆國家政權，羅冠聰另涉煽動分裂國家（見表）。李桂華稱，8人干犯嚴重國安罪行，鼓吹制裁，恐嚇香港官員，部分指明制裁法官及檢控人員，並為外國出謀獻策，打擊香港金融中心地位。他另指郭榮鏗倡議破壞香港聯繫匯率制度；蒙兆達則「假借維護勞工權益名義」，並透過社交媒體及出席會議鼓吹港獨。

李桂華稱，港區國安法有域外執法權，被問及相關人等是否「一日唔返香港，一日拉唔到佢」，李回應稱「呢個係事實」，重申警方不會放棄緝捕及蒐證，呼籲相關人等回港自首。他又引述國安法第33條，若自動放棄犯罪，並有效防止犯罪結果發生；又或是自動投案，如實供述罪行，揭發他人犯罪，或提供重要線索以助偵破案件，法庭可減輕對被告人的處罰，「希望他們珍惜能夠被從輕、或減輕處罰的機會，返嚟香港自首」。

被問及通緝及懸紅是否為「做政治騷」或散播白色恐怖，李桂華否認，稱已獲法庭批出拘捕令。他說危害國家安全屬嚴重罪行，最高可判囚終身，故符合懸紅要求及需要，將根據資料有用程度決定償金金額。他說被通緝者日後或經偷渡等非法方式返港，懸紅或有助當局及早獲得有關資訊，警方會一直保留證據及持續蒐證，確保一旦有關人等回港，有足夠證據檢控。

警未言已充公8人資產否

國安處高級警司洪毅形容8人罪行「昭然若揭」，定會追究。他說國安法有權凍結、限制、沒收及充公犯罪分子資產，「我們會針對被通緝者及相關財產採取必要及有效措施，果斷切斷其資金鏈」，惟對於警方是否已凍結及充公8人資產，他說因涉行動細節，不便透露，強調會繼續追查8人在香港及海外的聯繫人、同黨及資金來源，以調查是否有人協助、教唆及資助被通緝者犯案。

羅冠聰稱緊張 出訪更慎重 蒙兆達、劉祖廸：工作不停步

蒙兆達昨發聲明稱「欲加之罪，何患無辭」，認為自己若有罪，就是為香港人說出真相，其海外倡議工作絕不會停步。任建峰在Twitter稱自己並非尋求庇護者，屬澳洲公民，正於當地行使言論自由。羅冠聰在facebook稱消息令人緊張，因再次「被中共盯上」，始終有無形壓力，會更慎重選擇出訪、外遊地點及保障個人私隱，強調不會自首，呼籲警方公開相關證據。郭鳳儀發聲明稱，港府無權在海外拘捕，有關通緝令旨在令人懼怕，呼籲其他國際刑警成員國保護8名被通緝者。袁弓夷在社交網站直播稱，感謝國安處令更多人關注其「公投」活動。劉祖廸昨在facebook回應，稱倡議工作不會因懸紅而停下。

明報記者

（港區國安法）

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