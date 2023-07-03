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5米簷篷石屎塌墜旺角道 擊穿貨車傷人 兩男被捕 街舖職員：慶幸當時人車不多

【明報專訊】一幅長約5米的簷篷連同石屎與支架，昨日從旺角一幢大廈16樓外牆墜下，散落在平日遊人如鯽的旺角道行人過路處，有駛經車輛的貨斗被擊穿，司機輕傷。消防協助屋宇署人員檢視大廈及移除鬆脫物，警方調查後在大廈拘捕兩名男子。有店舖職員慶幸當時路面人流車流不多，否則可能「傷好多人」。

部分石屎大如拳頭

散落行人路4車線 有途人入舖避

現場為旺角道30至36號寶安大廈，樓齡50多年。昨午近3時，16樓頂樓外牆一幅約5米乘0.5米的簷篷連同石屎、支架等塌下，一輛在慢線準備停車上落貨的密斗貨車遭擊中，石屎、簷篷等物件散落旺角道往洗衣街的4條行車線及行人路，碎石及碎片彈進部分地下商舖，路邊部分石屎如成人拳頭大小。警方接報到場即時封鎖全部行車線及行人路，以防有物件再塌下。56歲姓趙貨車男司機頸及腰痛，清醒由救護車送院治理。被擊中的貨車，駕駛室頂凹陷，支架插入貨斗，貨斗頂部有數個破洞。

警方登上涉事大廈調查，其後以涉嫌容許物件從高處墮下拘捕62歲姓陳及55歲姓何男子，兩人被帶署扣查，案件由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。據了解，被捕兩人分別為大廈法團主席及單位業主。屋宇署派員到場，其中一名職員穿上保護裝備登上消防雲梯，由消防員協助在16樓外牆檢視，並拍照存檔。由於有碎石分佈在各樓層簷篷，消防員用雲梯協助清理。

燒臘店員工徐小姐稱，該貨車原本送雞到其店舖，駛過時被墜落石屎砸中，她當時聽到一聲巨響，石屎掉落過程持續幾秒，10多名途人進店暫避，慶幸當時路面不多車及人流，否則可能「傷好多人」。她認為政府應多巡查唐樓，並加強檢測簷篷，又稱日後會盡量行「有瓦遮頭」的路。壽司店員工胡小姐說，涉事路段平時人流頗多，幸當時只有數人途經。

屋署：整體樓宇結構沒明顯危險

屋宇署回覆本報查詢表示，事發後已即派員到場，發現大廈16樓外牆有簷篷墜下；由消防雲梯協助在外牆檢視後，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，但外牆有個別簷篷及伸建物有鬆脫情况；其後由消防協助移除該些鬆脫物件。署方將與有關業主及大廈法團繼續跟進外牆簷篷情况，以確保公眾安全。

相關字詞﹕石屎 旺角道

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