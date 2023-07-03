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深偽可助電影製作處理容貌 難言者合成語音溝通

【明報專訊】香港電腦教育學會副主席陳俊銘表示，深偽（Deepfake）技術一詞是由深度學習（deeplearn）與偽冒（fake）合併而成，即藉人工智能技術，經演算法處理聲音或圖像後產生合成的偽冒內容。他指深偽技術有其正面而廣泛的用途，例如電影製作中處理演員容貌、協助說話有缺陷者溝通等，「最新iPhone iOS 17推出新功能，讓說話有困難用戶運用其聲線製作合成語音，助其日常溝通」；不過，不法分子可能藉盜取他人聲音及容貌冒認他人等犯案。

不明FaceTime來電或涉盜貌風險

陳俊銘向本報表示，近日湧現的不明來源的FaceTime（視像通話）來電，或涉聲音及容貌被盜風險。他指出，部分銀行現採用語音識別技術，如要求客戶讀出「我有件事想你幫吓手」核實身分，如不法之徒盜用接聽人聲音，以Deepfake製成偽冒聲線，有可能通過驗證；不過他稱銀行多數採用雙重或三重方式認證，仍有一定保障。

組織籲減放個人資料上網

陳提醒市民，應盡量減少在網上擺放個人資料或接聽不明來電。至於須否立法規管，他認為「一時三刻」難一刀切立法，執法過緊或會令市民「錯誤觸礁」。對於運用科技犯法，他指現時已可採用不誠實使用電腦罪處理，至於因Deepfake衍生的版權問題，他表示香港現時未有肖像權等規定，當局可考慮檢視相關法例。

相關字詞﹕深偽技術

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