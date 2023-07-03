「眼見未為實」 港現深偽盜臉詐騙 事主疑直播App聊天遭截圖 被「移花接木」色情片勒索

警接兩則深偽相關情報

製假新聞冒港銀行推銷投資計劃

目前警方接到兩則與深偽技術相關的情報，除上述個案，另一則發生在5月，日本一名男子在社交平台，認識自稱是本港A銀行的行政總裁，對方帳戶載有一段懷疑以深偽技術假冒美國有線新聞網絡（CNN）主播與這名「行政總裁」的訪談節目，對方聲稱銀行正推出被動收入的投資計劃，要求事主購買1700港元的點數卡。由於事主「課金」後再被提出其他要求，於是向A銀行查詢，揭發騙徒利用B銀行行政總裁的樣貌冒充A銀行的行政總裁，事主遂向日本當局報警，而A銀行亦通知香港警方有關情報。

網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青說，本港暫未有實時Deepfake換臉視像通話騙案的報案，但留意到其他地區近月有人借助人工智能（AI）及Deepfake，製作虛假新聞報道推介投資活動，邀請事主參與不存在的投資計劃；亦有不法分子在事主的社交平台等套取事主與親友或同事的公開影像，以Deepfake技術實時換臉、換聲，在視像通話播放假冒其親友或同事的預製片段要求事主匯款，為免露出破綻僅播放數秒，再以各種藉口完結通話，着事主以其他即時通訊軟件對話，繼續詐騙。

暫未接實時換臉視像通話騙案報案

內地冒人視像電話騙走265萬

翻查資料，內地媒體「大皖新聞」曾報道，一名男子今年4月收到冒充熟人的視像電話要求協助轉帳，9秒後對方以開會為由掛線，再以其他即時通訊軟件溝通；事主將約245萬人民幣（約265萬港元）轉帳予對方後才發現受騙。英國廣播公司曾報道，2017年一名法國電影製作人在交友軟件認識一名自稱土耳其外科醫生，多次視像通話，對方其後以購買醫療設備為由向事主借了3200歐元（約2.7萬港元），事主後來知道受騙，不忿下繼續聯絡對方追問，對方最後承認是來自尼日利亞的黑客，以Deepfake詐騙。

至於本港整體詐騙案方面，警方今年首5個月錄得15,792宗案件，較去年同期9988宗上升約58%；損失金額由去年約18.6億元增至今年約21.1億元，升幅逾13%。其中投資騙案升幅顯著，首5個月錄得1624宗，較去年同期升逾56%，近八成屬網上投資騙案；涉及投資騙案的損失金額約9.4億元，較去年同期倍升。今年首5月有1939人涉詐騙被捕。

擬轉數快加即時詐騙警示

警方並表示，正計劃在轉數快平台加入即時詐騙警示，協助市民在有可能轉帳予騙徒前多一重提醒；而本月及下月警方將展開「防騙季」宣傳，提升社會的網絡安全意識，並委任4名來自商罪科及網罪科的督察級警員作為「防騙刑警」，以不同渠道及方式推廣防罪信息。

明報記者

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