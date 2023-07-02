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逾百港車首日北上 珠海車房預約飈

【明報專訊】港車北上昨首日實施，獲批資格的香港私家車預約後可經港珠澳大橋自駕到廣東。運輸署日前稱首日有約130名車主預約出行，政府發言人稱截至昨晚8時有125輛「港車北上」私家車經港珠澳大橋出境香港，佔總數約96%。本報昨與其中一名車主實測港車北上，因車流不多，過關流程大致暢順，於兩地口岸完成出入境手續分別僅需約5至10分鐘。有珠海車房負責人稱，自上月開放申請港車北上後，每日接獲10多名車主查詢預約保養維修，單是本月已接獲約30宗預約，因價格較香港平一半，有信心港車客將成新客源，佔整體生意額三成。

出入境分別需5至10分鐘

港車北上昨凌晨零時起實施，運輸及物流局長林世雄昨表示，開通後首1小時共11輛車經港珠澳大橋「港車北上」；截至昨早10時增至逾40輛車，形容過程大致流暢。

記者昨早約9時15分與車主郭先生從屯門兆康站出發實測流程，約9時半到達港珠澳大橋香港口岸「車輛通關廣場」，因車流不多，現場開放的13條「香港居民」通關通道均未見車龍。

在香港口岸過關，司機及乘客均毋須下車，在車上將身分證交予關員檢查後，便可駛上大橋往珠海，臨近珠海口岸需先通過收費亭，付150元人民幣過橋費後便可通往口岸辦理入境手續。在珠海過關，乘客及司機則有不同處理方法，乘客需下車步行到入境大廳，司機則駕車到查車區，通過後再駛往檢查亭利用自助過關機過關，完成後再到指定區域會合乘客。

入境珠海 乘客須下車過關

昨經港珠澳大橋出入境車輛不多，記者於早上10時20分與郭先生完成過關程序到達珠海市區，即由香港屯門到珠海全程約1小時，單計兩地口岸出入境手續，分別需約5至10分鐘。

昨日首日暫百多輛「港車」到珠海，當地已有車房看好當中商機。位於珠海香州區的車房負責人黃子偉稱，昨已有5輛港車到其車房洗車、加裝電動尾門及安裝行車記錄儀等，本月累計已接獲約30宗預約。他稱雖然港車北上計劃前亦有中港車來洗車，但數目較少，一周或僅有數單。

車房：日接10查詢 預約價碼高

黃形容，由於內地保養及維修汽車價錢較香港便宜一半，不少港人車主對此非常雀躍，每日也接到10多宗查詢，且不少港人亦預約「大項目」，如翻新座位、安裝電動尾門等，平均消費逾1000元人民幣，較澳車客多只花百多元洗車更大手筆，認為港車北上有助帶動生意，笑言港人「上嚟整車嘅意向遠遠大於消費」。

除維修保養汽車，在內地入油亦較香港便宜，昨日珠海1公升汽油價格約9元人民幣（約9.7港元），較香港約23港元便宜逾半。有珠海口岸附近的油站亦稱，昨午已有約10輛港車入油。郭先生則認為，由於過橋費來回已需300元人民幣，特地北上入油不划算，「最多玩完，入滿油再走」。

汽車會：貪平有風險

中國香港汽車會會長李耀培稱，安裝行車記錄儀及電尾門等不涉影響汽車性能，如引擎、煞車系統等，屬合法「加裝」，故香港車主在內地為汽車做相關保養檢查的確更優惠，但不建議車主貪平在內地維修汽車，因車主未必可完全確認內地車房的零件屬有質素保證的原廠製造，不但有安全風險，一旦出現事故香港車主亦難跟進和追討。

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